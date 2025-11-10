Οι καταθέσεις «καίνε» τον λιμενικό, κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους, ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με ανήλικους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής, την πόρτα του οποίου θα περάσει την Τρίτη (11.11.2025), μετά την τριήμερη προθεσμία που ζήτησε ο λιμενικός από τον Βόλο, κατηγορούμενος για ασέλγεια.

Τον λιμενικό στον Βόλο παρακολουθούσε το Εσωτερικών Υποθέσεων, μαζί με ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος του Λιμενικού στη Μαγνησία για δωροληψίες και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν όχι μόνο ότι χρηματιζόταν, αλλά βρέθηκαν μπροστά και στο αρρωστημένο πάθος για σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπλοίαρχος του λιμενικού συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου έξω από σχολείο στη Νέα Ιωνία, όπου περίμενε δύο 14χρονους μαθητές για να τους οδηγήσει στο πατρικό του διαμέρισμα, στον Βόλο. Τους ανέβασε στη μηχανή του και τότε έγινε η σύλληψη, όπως είχαν αναφέρει τα gegonota.news.

Οι δύο ανήλικοι κατέθεσαν ότι είχαν επαφές μαζί του, έναντι ευτελούς χρηματικής αμοιβής και αποκάλυψαν πως κι άλλα ανήλικα παιδιά είχαν μαζί του επαφές. Μάλιστα έδωσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και ονόματα. Ο αντιπλοίαρχος από τον Βόλο έχει συγκατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση έναν 34χρονο.

Ο κατηγορούμενος είχε συναντήσεις και με νεαρά αγόρια στο διαμέρισμά του

Η έρευνα απέδειξε ότι ο λιμενικός είχε από τα τέλη Μαΐου σταθερές επαφές με τους δύο συγκεκριμένους ανήλικους, που είχε επάνω στην μηχανή του, και το μόνο διάστημα που είχαν σταματήσει, ήταν για ένα μήνα το καλοκαίρι, που είχαν πάει να δουλέψουν.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της έρευνας, έγιναν καταθέσεις και για επαφές στο διαμέρισμά του με νεαρούς άντρες, αλλά αυτή η παράμετρος δεν αφορούσε την υπηρεσία του. Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε με νεαρά αγόρια και είχε συναντήσεις με περισσότερα από ένα στα ραντεβού του.

Ο αντιπλοίαρχος κατηγορείται ακόμη για παράβαση καθήκοντος και δωροληψία, μαζί με δύο άτομα 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο συνάδελφός του που κατηγορείται για δωροληψία θα παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο, ενώ βγαίνει στην σύνταξη στο τέλος του χρόνου.

