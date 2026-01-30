Οι κινήσεις του ΝΟΠ για την απώλεια του Πέτρου Καθρέπτα
Η διοίκηση του ΝΟΠ εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την απώλεια του πρόεδρου Πετρου Καφθρέπτα.
Το ψήφισμα αναφέρει: Με την αναγγελία του θανάτου του προέδρου του ΝΟΠ Πέτρου Καθρέπτα και της εξοδίου ακολουθίας που θα τελεστεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ώρα 15:00, στο Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, το Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου που συγκλήθηκε εκτάκτως αποφάσισε τα ακόλουθα:
– Να κατατεθεί στεφάνι προς τιμήν του εκλιπόντος αγαπητού Προέδρου Π.Καθρέπτα.
– Να αναβληθούν οι προπονήσεις των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 14:00-17:00
– Να παραμείνει κλειστή η Γραμματεία του Ομίλου την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 14:00-17:00
– Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ “Επ.Πετραλιάς”.
– Να παραστεί στη εξόδιο τελετή η ανδρική και γυναικεία ομάδα, καθώς και τα μέλη του ΔΣ του ΝΟΠ.
– Να καλεστούν οι αθλητές & αθλήτριες, οι προπονητές, οι υπεύθυνοι των τμημάτων και των ομάδων, τα μέλη και οι φίλοι του ΝΟΠ να παρεβρεθούν στην εξόδιο τελετή αποδίδοντας ύστατο φόρο τιμής στο εκλιπόντα πρόεδρο Π.Καθρέπτα.
– Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους επόμενους εντός έδρας αγώνες της γυναικείας και της ανδρικής ομάδας που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας.
– Να γίνουν οι σχετικές αναγγελίες στον τοπικό τύπο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
– Επιπλέον ενέργειες στην μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Π.Καθρέπτα θα συζητηθούν και θα ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρίαση.
Εκ μέρους του ΔΣ του ΝΟΠ
Σ. Τσιμπλοστεφανάκης Αντιπρόεδρος
Π. Καλοκαιρινός Γεν. Γραμματέας
