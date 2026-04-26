Οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γ. Κατσούλης be a better team» (Κ16)

Η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ συμμετέχει με πολύ καλά αποτελέσματα στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γιώργος Κατσούλης be a better team» (Κ16).

26 Απρ. 2026 12:46
Pelop News

Πολύ καλή παρουσία έχει η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ στα παιχνίδια του 2ου διεθνούς τουρνουά «Γιώργος Κατσούλης be a better team» (Κ16).
Τα αποτελέσματα και η συνέχεια των αγώνων του τουρνουά που διεξάγεται στο κλειστό κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης έχουν ως εξής:
Πανιώνιος-Εθνική Τουρκίας 15-8, Εθνική Ελλάδας-Ολυμπιακός 25-6, ΝΟ Βουλιαγμένης-Ηλυσιακός 10-5, Μπαρτσελονέτα-ΝΕΠ 12-13, Πανιώνιος-Ηλυσιακός 21-7, Ολυμπιακός-ΝΕΠ 12-14, ΝΟ Βουλιαγμένης-Εθνική Τουρκίας 12-7, Εθνική Ελλάδας-Μπατσελονέτα 13-9, Πανιώνιος-ΝΟ Βουλιαγμένης 13-12, Εθνική Ελλάδας-ΝΕΠ 15-12, Εθνική Τουρκίας-Ηλυσιακός 16-6, Ολυμπιακός-Μπαρτσελονέτα 8-19.

Οι σημερινοί αγώνες:
ΘΕΣΕΙΣ 5-8: Τουρκία-Ολυμπιακός (08.30), Ηλυσιακός-Μπαρτσελονέτα (09.45).
ΘΕΣΕΙΣ 1-4: Πανιώνιος-ΝΕΠ (11.00), ΝΟ Βουλιαγμένης-Εθνική Ελλάδας (12.15).
Στις σκόρερ προηγούνται οι Ειρήνη Τσίγκα της ΝΕΠ με 21 γκολ και οι Λαμπροπούλου του Πανιωνίου με 16 γκολ και Τσούπη του Ολυμπιακού με 11 γκολ.

