Οι κρίσεις Λανουά: Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς, κακώς δεν δόθηκε πέναλτι στον Ταρέμι, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στεφάν Λανουά ασχολήθηκε με τρεις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Super League 1 ασχολήθηκε στην εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Στον αγώνα ΑΕΚ-Παναιτωλικός όπου είχαμε και πάλι τις έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της Ένωσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δικαίωσε τον διαιτητή VAR Ευαγγέλου και τον διαιτητή της αναμέτρησης Παπαδόπουλου, για την ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς λόγω επιθετικού φάουλ.

Στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Άρης, ο πρόεδρος της ΚΕΔ τόνισε ότι κακώς δεν δόθηκε πέναλτι σε τράβηγμα του Ταρέμι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του Άρη και αποβλήθηκε ο Μάντσα.

Τέλος, στον αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά, δικαιώνει απόλυτα τις αποφάσεις του διαιτητή για τον μη καταλογισμό πέναλτι (αλλά απλού φάουλ) υπέρ των γηπεδούχων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



