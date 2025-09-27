Οι Λοχίες του Προμηθέα έγιναν Υπολοχαγοί κι… έπεται συνέχεια!

Τι θα γινόταν αν στο πιο κρίσιμο σημείο του τελικού του Super Sup με τον Ολυμπιακό δεν τραυματιζόταν ο Κένταλ Μακ Κάλουμ; Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο Προμηθέας είχε στη διάθεσή του και τον Αντώνη Καραγιαννίδη; Και τι θα συνέβαινε αν το πατρινό συγκρότημα δεν έκανε 2-3 κρίσιμα λάθη στο φινάλε, λάθη τα οποία ηταν προϊόντα της υπερπροσπάθειας και της κόπωσης;

Πολλά τα… “Αν”, το σίγουρο είναι όμως ότι η αποψινή εμφάνιση του Προμηθέα – σε συνδυασμό και με τη χθεσινή απολαυστική εικόνα απέναντι στην ΑΕΚ – αφήνουν πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια!

Ο Προμηθέας έκλεψε την παράσταση στη Ρόδο, κοψοχόλιασε τους Πειραιώτες, κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλης της μπασκετικής Ελλάδας κι έδειξε ότι αν συνεχιστεί η σκληρή δουλειά, αυτή θα είναι η ομάδα-μοντέλο του μέλλοντος! Υπερβάλουμε; Θυμηθείτε τα τρίποντα-μαχαιριές του Νάσου Μπαζίνα και του Γρηγόρη Πρέκα και το απίστευτο παιχνίδι του Νίκου Πλώτα (με τάπες, κλεψίματα, αιφνιδιασμούς, ριμπάουντ!) και θα συμφωνήσετε αμέσως μαζί μας.

Και για να το κάνουμε πιο λιανά… στη Ρόδο απόψε έπαθαν όλοι την πλάκα τους! Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Και στον Προμηθέα έτριβαν τα χέρια τους από ικανοποίηση! Μπράβο στον Γιώργο Λιμνιάτη, μπράβο στη διοίκηση που στηρίζει όλο αυτό το δύσκολο εγχείρημα της ανανέωσης, μπράβο και σε όλους όσους έκλεισαν από τώρα εισιτήρια διάρκειας για τα φετινά παιχνίδια του Προμηθέα σε Ελλάδα κι Ευρώπη γιατί έκαναν… διάνα, στηρίζοντας μια ομάδα με υγεία! Την ομάδα-μοντέλο για το ελληνικό μπάσκετ του μέλλοντος! Κι έλειπαν και ο τραυματίας Αγγελος Λάγιος και ο στρατευμένος Ευδοξιος Καπετάκης…

Τέλος, θα το πούμε και με στρατιωτικούς όρους: Οι Λοχίες του Προμηθέα απόψε έγιναν Υπολοχαγοί. Κι έπεται συνέχεια στα γαλόνια και στα παράσημα…

