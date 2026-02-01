Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ πρωτιά στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης

Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ αναδείχθηκαν νικητές της Silver League κατηγορίας στο τουρνουά πόλο στη Νέα Σμύρνη, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον τους ανήκει.

Αναμνηστική φωτογραφία των Μίνι Παίδων της ΝΕΠ
01 Φεβ. 2026 20:26
Pelop News

Θρίαμβος για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ. Η ομάδα των Θανάση Κοντάκου και Παναγιώτη Ορφανού αναδείχθηκε νικήτρια της Silver League στο τουρνουά πόλο στη Νέα Σμύρνη, καθώς νίκησε με 10-5 τον ΝΟ Λάρισας. Τα 8λεπτα: 1-4, 0-3, 2-1, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 3, Θεριάκης 3, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 1, Μπαλτάς 1. Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ είχαν νικήσει νωρίτερα και τον Απόλλωνα Σμύρνης με σκορ 17-8. Τα 8λεπτα: 6-3, 4-0, 6-1, 1-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 5, Τσίγκας 1, Θεριάκης 1, Γιουρούκος 1, Καλύβας 4, Παπαναγιώτου 3.

Η αποστολή αποτελείτο από 15 αθλητές και τρεις συνοδούς. Αναλυτικά:
1. Βασίλης Γρηγορόπουλος
2. Δημήτρης Παπανίκος
3. Γεώργιος Τσίγκας
4. Ιωάννης Γιαουπάι
5. Ιωάννης Θεριακής
6. Βασίλης Κογκόπουλος
7. Εκτορας Γιουρούκος
8. Παναγιώτης Καλύβας
9. Δημήτρης Χασάπης
10. Νίκος Παπαναγιώτου
11. Ιωάννης Μπάλτας
12. Αργύρης Κορδάς
13. Παναγιώτης Κορδάς
14. Δημήτρης Χριστόπουλος
15. Αλέξανδρος Ροδόπουλος
Προπονητές της ομάδας είναι ο Θανάσης Κοντακος και ο Παναγιώτης Ορφανός κι έφορος ο Θεοδωρος Παπανίκος.

