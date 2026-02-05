«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Σχολιάζοντας στο Χ την τραγωδία στη Χίο η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη». Παράλληλα επισήμανε: «Ο πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν είναι βαθύς, αλλά υπάρχει και επίκριση προς ένα κράτος που δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα και δεν πράττει όσα μπορεί για να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές και τον ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα, είναι κίνδυνοι θάνατοι», μαρτυρία της γυναίκας, που βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία!

Ακολούθως πρόσθεσε: «Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται και είναι σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, εξίσου σημαντική και αδιαπραγμάτευτη είναι η ανθρώπινη ζωή. Για την προστασία της πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε μέσο και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το κάναμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: μέγιστος σεβασμός, μέγιστη προστασία».

Η ανάρτησή της:

