«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

«Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
05 Φεβ. 2026 20:57
Pelop News

Σχολιάζοντας στο Χ την τραγωδία στη Χίο η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη». Παράλληλα επισήμανε: «Ο πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν είναι βαθύς, αλλά υπάρχει και επίκριση προς ένα κράτος που δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα και δεν πράττει όσα μπορεί για να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές και τον ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα, είναι κίνδυνοι θάνατοι», μαρτυρία της γυναίκας, που βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία!

Ακολούθως πρόσθεσε: «Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται και είναι σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, εξίσου σημαντική και αδιαπραγμάτευτη είναι η ανθρώπινη ζωή. Για την προστασία της πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε μέσο και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το κάναμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: μέγιστος σεβασμός, μέγιστη προστασία».

Η ανάρτησή της:

«Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:45 «Εάν η ομάδα ήταν εκείνη της Σιγκαπούρης δεν θα χάναμε από κανέναν στο Ευρωπαϊκό», η ατάκα με νόημα του Χάρη Παυλίδη
21:33 «Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία», η αναφορά του Έλον Μασκ και οι αντιδράσεις
21:22 Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης
21:17 Ρουμελιώτης: «Η χρόνια της καθιέρωσης και το στάδιο της ενηλικίωσης»
21:05 Στην Ανδρίτσαινα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης
20:57 «Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
20:49 Πένθος στα Καλάβρυτα, «έφυγε» ο Σωτήρης Θανόπουλος από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 «Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα, είναι κίνδυνοι θάνατοι», μαρτυρία της γυναίκας, που βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία!
20:28 Χαλκός από…χρυσάφι για την Εθνική Γυναικών που ανεβαίνει πάλι στο βάθρο
20:21 Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
20:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Κρήτη, τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν το σαββατοκύριακο
19:59 Ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», ΦΩΤΟ
19:49 Ο βίος και η πολιτεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι
19:41 Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά μένει ΝΒΑ και γίνεται συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο!
19:31 «Ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη», αποκαλύψεις από τη θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα
19:20 Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 «Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι, έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο», η αποκάλυψη της Ιμάν Κελίφ
19:00 Η Ουκρανία δεν θέλει να υποταχθεί
18:50 Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο
18:41 «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει», τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ