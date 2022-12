Οι Ουκρανοί απαντούν στο σκοτάδι με λαμπιόνια στα αυτοκίνητά τους!

Τα συνεχιζόμενα χτυπήματα της Ρωσίας στις ηλεκτρικές υποδομές έχουν αναγκάσει τους Ουκρανούς να συνηθίσουν τη ζωή στο σκοτάδι και να αναζητήσουν διέξοδο και εναλλακτικές λύσεις από την δυσάρεστη κατάσταση, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες.

Τι κι αν δεν υπάρχει φως στους δρόμους στη Ζαπορίζια… Οι κάτοικοι της περιοχής βρήκαν μια ευφάνταστη διέξοδο από την δυσάρεστη κατάσταση: διακόσμησαν αυτοκίνητα με λαμπιόνια.

Τα αντίστοιχα πλάνα δημοσιεύτηκαν στα social media.

Στο βίντεο, μπορείτε να δείτε ένα αυτοκίνητο ταξί διακοσμημένο με πρωτοχρονιάτικο λαμπιόνια.

There is no light on the streets in #Zaporozhye, but local residents have found a way out: they decorate cars with garlands. #Ukraine️ #UkraineRussiaWar️ #UkraineWarNews #UkraineWillWin #StandWithUkraine #SlavaUkrainii #SlavaUkrayini #RussiaIsATerroristState #PutinHitler pic.twitter.com/5g3hNUF5mG

