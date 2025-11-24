Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό

Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
24 Νοέ. 2025 15:49
Pelop News

Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

“…Αναμένω μια πλήρη έκθεση το απόγευμα, σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας”, δήλωσε ο Ζελένσκι.

“Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο”.

 

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα “βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο” και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
17:29 Δείτε πόσοι πολίτες πήραν προσωπικό αριθμό, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους
17:23 Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Ντόλαλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ;
17:18 Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύτηκε η σίτιση αδέσποτων σκύλων με απόφαση της νομαρχίας
17:17 Ταξί Πάτρας 18300: Ψηφιακό άλμα για την εξυπηρέτηση πολιτών
17:10 Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»
17:10 Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει
17:00 Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
16:48 Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά
16:36 Πάτρα: Ο Δήμος πήρε μέτρα για τους πεζόδρομους
16:28 Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»
16:20 Τι αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου
16:12 Καλλιάνος: «Δεν χρειάζεται πανικός για τον καιρό, απλά εγρήγορση»
16:03 Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία
15:53 H απάντηση Καμμένου σε Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας»
15:49 Οι Ουκρανοί επιστρέφουν στο Κίεβο, τι σημαίνει αυτό
15:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ουκρανικό
15:37 Πύργος: Ατύχημα με οδηγό φορτηγού να καταπλακώνεται από σίδερα
15:30 ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις
15:24 Η HELLENiQ ENERGY εγκαινιάζει τη HELLENiQ Petroleum Trading στη Γενεύη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ