Οι Παλαίμαχοι της Παναχαϊκής έκοψαν την πίτα τους

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής στην ταβέρνα «Μουριές» μέσα σε οικογενειακό και ζεστό κλίμα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Αργυρόπουλος, ευχήθηκε καλή χρονιά και υγεία σε όλους και υποσχέθηκε πως πάντα θα γίνεται η προσπάθεια να διατηρείται ζωντανός ο θεσμός με την ελπίδα να αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή των παλαιμάχων.

Το «παρών» έδωσαν και αρκετοί παλιοί, όπως οι Βασίλης Στραβοπόδης, Κυριάκος Ανδρούτσος, Νίκος Σταματόπουλος, Γιάννης Ψαρράς, Μπάμπης Σπανοσωτηρόπουλος, Χρήστος Φωτόπουλος και άλλοι.

Τυχερός του φλουριού ήταν ο Φίλιππος Μητρόπουλος.

