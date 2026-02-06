Οι Παλαίμαχοι της Παναχαϊκής έκοψαν την πίτα τους
Το «παρών» έδωσαν και αρκετοί παλιοί στην εκδήλωση του Συλλόγου
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής στην ταβέρνα «Μουριές» μέσα σε οικογενειακό και ζεστό κλίμα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Αργυρόπουλος, ευχήθηκε καλή χρονιά και υγεία σε όλους και υποσχέθηκε πως πάντα θα γίνεται η προσπάθεια να διατηρείται ζωντανός ο θεσμός με την ελπίδα να αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή των παλαιμάχων.
Το «παρών» έδωσαν και αρκετοί παλιοί, όπως οι Βασίλης Στραβοπόδης, Κυριάκος Ανδρούτσος, Νίκος Σταματόπουλος, Γιάννης Ψαρράς, Μπάμπης Σπανοσωτηρόπουλος, Χρήστος Φωτόπουλος και άλλοι.
Τυχερός του φλουριού ήταν ο Φίλιππος Μητρόπουλος.
