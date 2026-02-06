Οι Παλαίμαχοι της Παναχαϊκής έκοψαν την πίτα τους

Το «παρών» έδωσαν και αρκετοί παλιοί στην εκδήλωση του Συλλόγου

06 Φεβ. 2026 13:15
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής στην ταβέρνα «Μουριές» μέσα σε οικογενειακό και ζεστό κλίμα.

Οι Παλαίμαχοι της Παναχαϊκής έκοψαν την πίτα τουςΟ πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Αργυρόπουλος, ευχήθηκε καλή χρονιά και υγεία σε όλους και υποσχέθηκε πως πάντα θα γίνεται η προσπάθεια να διατηρείται ζωντανός ο θεσμός με την ελπίδα να αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή των παλαιμάχων.

Το «παρών» έδωσαν και αρκετοί παλιοί, όπως οι Βασίλης Στραβοπόδης, Κυριάκος Ανδρούτσος, Νίκος Σταματόπουλος, Γιάννης Ψαρράς, Μπάμπης Σπανοσωτηρόπουλος, Χρήστος Φωτόπουλος και άλλοι.

Τυχερός του φλουριού ήταν ο Φίλιππος Μητρόπουλος.

 

