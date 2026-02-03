Οι Pet Shop Boys στο Release Athens 2026 το καλοκαίρι

Οι Pet Shop Boys ανακοινώθηκαν ως ένα από τα κεντρικά ονόματα του Release Athens 2026. Το θρυλικό βρετανικό ντουέτο θα εμφανιστεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της περιοδείας Dreamworld The Greatest Hits Live – της πρώτης καθαρά greatest hits περιοδείας στην πολυετή πορεία τους.

Η συναυλία έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο ίδιο φεστιβάλ το 2022, η οποία είχε χαρακτηριστεί από το κοινό και τον Τύπο ως μία από τις κορυφαίες στιγμές εκείνης της διοργάνωσης.

Η περιοδεία Dreamworld The Greatest Hits Live, που βρίσκεται ήδη στην πέμπτη χρονιά της, έχει περάσει από 31 χώρες και βασίζεται στα μεγαλύτερα hits που έχουν σημαδέψει την ποπ κουλτούρα τις τελευταίες δεκαετίες. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και προσεγμένη οπτικοακουστική αισθητική, στοιχεία που έχουν καθιερώσει τους Pet Shop Boys ως μία από τις πιο σταθερές και δημιουργικές δυνάμεις της σύγχρονης pop.

Πέρα από την εμπορική τους επιτυχία, το ντουέτο έχει τιμηθεί με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική προσφορά του στη μουσική, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη και έχει συμμετάσχει σε projects μουσικού θεάτρου, μπαλέτου και soundtrack.

Το Release Athens Festival έχει ήδη ανακοινώσει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αποκαλύψει και άλλα σημαντικά ονόματα που θα συμπληρώσουν το line-up του 2026.

