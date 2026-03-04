Οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές: Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες περιμένουν νέες ανατιμήσεις

Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Φεβρουάριο 2026. Η χώρα κατατάσσεται πρώτη σε αρνητικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με σημαντική απόσταση από Εσθονία και Σλοβακία, ενώ σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά (68%) αναμένουν νέα άνοδο τιμών τους επόμενους 12 μήνες.

Αναλυτικά τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τελευταίους 12 μήνες ήπια βελτιώθηκαν σε -47,7 (από -49,0 τον Ιανουάριο). Το 65% των νοικοκυριών αναφέρει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση, ενώ μόλις 2% βελτίωση.

Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκαν ελαφρά αρνητικά σε -46,6 (από -46,4). Το 62% προβλέπει επιδείνωση, 3% βελτίωση.

Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκαν ήπια σε -54,0 (από -55,4). Το 70% αναμένει επιδείνωση, 21% σταθερότητα.

Η πρόθεση για μείζονες αγορές (επίπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) βελτιώθηκε ελαφρά σε -48,5 (από -50,4). Το 58% προβλέπει λιγότερες δαπάνες, 5% περισσότερες.

Η πρόθεση αποταμίευσης εξασθένισε οριακά σε -68,9 (από -68,7). Το 86% θεωρεί απίθανη την αποταμίευση.

Οι προβλέψεις για άνοδο τιμών ενισχύθηκαν σημαντικά σε +40,8 (από +38,6). Το 68% αναμένει άνοδο με ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, 10% σταθερότητα.

Το 65% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «μόλις βγάζει το μήνα», ποσοστό αμετάβλητο. Το 8% αντλεί από αποταμιεύσεις, 20% αποταμιεύει λίγο/πολύ, 6% έχει χρεωθεί.

Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση μειώθηκε ελαφρά: το 60% (από 62,7%) κρίνει δύσκολη ή σχετικά δύσκολη την πρόβλεψη.

Η έρευνα καταγράφηκε πριν την τελευταία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία εντείνει φόβους για νέες πιέσεις στις τιμές ενέργειας και πληθωρισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



