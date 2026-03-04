Οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές: Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες περιμένουν νέες ανατιμήσεις
Έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ
Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Φεβρουάριο 2026. Η χώρα κατατάσσεται πρώτη σε αρνητικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με σημαντική απόσταση από Εσθονία και Σλοβακία, ενώ σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά (68%) αναμένουν νέα άνοδο τιμών τους επόμενους 12 μήνες.
Αναλυτικά τα βασικά ευρήματα της έρευνας:
- Οι αρνητικές εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τελευταίους 12 μήνες ήπια βελτιώθηκαν σε -47,7 (από -49,0 τον Ιανουάριο). Το 65% των νοικοκυριών αναφέρει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση, ενώ μόλις 2% βελτίωση.
- Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκαν ελαφρά αρνητικά σε -46,6 (από -46,4). Το 62% προβλέπει επιδείνωση, 3% βελτίωση.
- Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκαν ήπια σε -54,0 (από -55,4). Το 70% αναμένει επιδείνωση, 21% σταθερότητα.
- Η πρόθεση για μείζονες αγορές (επίπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) βελτιώθηκε ελαφρά σε -48,5 (από -50,4). Το 58% προβλέπει λιγότερες δαπάνες, 5% περισσότερες.
- Η πρόθεση αποταμίευσης εξασθένισε οριακά σε -68,9 (από -68,7). Το 86% θεωρεί απίθανη την αποταμίευση.
- Οι προβλέψεις για άνοδο τιμών ενισχύθηκαν σημαντικά σε +40,8 (από +38,6). Το 68% αναμένει άνοδο με ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, 10% σταθερότητα.
- Το 65% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «μόλις βγάζει το μήνα», ποσοστό αμετάβλητο. Το 8% αντλεί από αποταμιεύσεις, 20% αποταμιεύει λίγο/πολύ, 6% έχει χρεωθεί.
- Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση μειώθηκε ελαφρά: το 60% (από 62,7%) κρίνει δύσκολη ή σχετικά δύσκολη την πρόβλεψη.
Η έρευνα καταγράφηκε πριν την τελευταία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία εντείνει φόβους για νέες πιέσεις στις τιμές ενέργειας και πληθωρισμό.
