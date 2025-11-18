Οι πολίτες ξέρουν τι απειλεί τη Δημοκρατία

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

18 Νοέ. 2025 19:00
Pelop News

Η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρώπη δεν είναι αφελείς. Πιστεύουν στη Δημοκρατία, αλλά ανησυχούν βαθιά για την κατάσταση της. Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos, οι περισσότεροι των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι η κατάσταση της δημοκρατίας επιδεινώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τα fake news, η έλλειψη λογοδοσίας, ο εξτρεμισμός και η διαφθορά θεωρήθηκαν από τους ερωτηθέντες, ως οι βασικοί κίνδυνοι, με την παραπληροφόρηση να χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Ακολουθούν η οικονομική ανισότητα και η διαφθορά.

Η πλειοψηφία στις περισσότερες χώρες θεωρεί ότι το σύστημα της Δημοκρατίας, σήμερα, είναι «στημένο» υπέρ των πλούσιων και ισχυρών και δεν λειτουργεί προς όφελος όλων.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση, για να προφυλαχθεί η δημοκρατία χρειάζονται πιο σκληροί νόμοι κατά τις διαφθοράς και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, αυστηρότερη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών και προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Ας δούμε τώρα την ωμή αλήθεια: Πως αλλοιώνεται η λειτουργία της Δημοκρατίας που υποτίθεται ότι μας αφορά όλους; Με την εξουσία να ελέγχει τους Θεσμούς.

Οταν μια κυβέρνηση αποκτήσει φανερά ή κρυφά τον έλεγχό τους, ο στόχος της είναι να εδραιωθεί στην εξουσία, να νομοθετεί ότι θέλει, να διώκει πολιτικούς αντιπάλους, στο τέλος, ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΕΙ από τον κοινό δημόσιο πλούτο της χώρας.

Μέσα από την στρεβλή λειτουργία της Δημοκρατίας και τον έλεγχο των Θεσμών, μια κυβέρνηση βολεύει ημέτερους, δημιουργεί οπαδούς, (σε βάρος των υπολοίπων) και εμφανίζεται σαν εγγυήτρια της λειτουργίας της χώρας, ενώ κάνει το ακριβώς αντίθετο. Αυτή τη λειτουργία την ελέγχει πλήρως υπέρ της.

Ομως δείτε τη δημοσκόπηση: Τα fake news, οι ακραίοι και η διαφθορά ανησυχούν τους πολίτες. Αυτά δεν εκπορεύονται μόνο από κυβερνήσεις αλλά και από εμάς τους ίδιους.

