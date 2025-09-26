Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για την επικείμενη κακοκαιρία, οι περιοχές ΧΑΡΤΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ

Για ραγδαία μεταβολή του καιρού προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, να σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook πως το μεσημέρι αναμένεται να εκδοθεί από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Όπως σημειώνει, «η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του για τη μεταβολή του καιρού αναφέρει: «Προσοχή στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας και Αχαΐας. Προσοχή στη δυτική Στερεά καθώς και στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου.

Γεγονός είναι ότι από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες θα πέσουν κατά περίπου 5 βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες. Άνεμοι τοπικά από την Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου».

Για ισχυρή – επικίνδυνη κακοκαιρία από αύριο το απόγευμα προς τα δυτικά και μέχρι τότε θυελλώδεις βοριάδες προς τα ανατολικά, κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Φθινοπωρινό γίνεται σταδιακά το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και σποραδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή. Το Σάββατο οι βοριάδες θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο. Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται γύρω στους 20 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί ο καιρός άστατος και η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει στον λογαριασμό του στο Facebook: Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά – θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.

-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης, κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο.

Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο καιρός το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τρίτη 30-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

