Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ

Πολύ κρίσιμα είναι τα αυριανά παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της Α1 Εθνικής πόλο Ανδρών-Γυναικών για τις ομάδες της Πάτρας και όλες θέλουν να πάρουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ορίστηκαν διαιτητές και συγκεκριμένο στον αγώνα ΝΟΠ-Χανιά μπήκαν από την ΚΟΕ οι Κουρτίδης-Μαρκοπούλου και το ίδιο δίδυμο και στο ντέρμπι γυναικών ΝΕΠ-ΝΟΠ.

Την ίδια ώρα οι ομάδες πόλο της Πάτρας συνεχίζουν την προετοιμασία τους.

