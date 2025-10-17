Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ

Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ
17 Οκτ. 2025 16:37
Pelop News

Πολύ κρίσιμα είναι τα αυριανά παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της Α1 Εθνικής πόλο Ανδρών-Γυναικών για τις ομάδες της Πάτρας και όλες θέλουν να πάρουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ορίστηκαν διαιτητές και συγκεκριμένο στον αγώνα ΝΟΠ-Χανιά μπήκαν από την ΚΟΕ οι Κουρτίδης-Μαρκοπούλου και το ίδιο δίδυμο και στο ντέρμπι γυναικών ΝΕΠ-ΝΟΠ.

Την ίδια ώρα οι ομάδες πόλο της Πάτρας συνεχίζουν την προετοιμασία τους.
