Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;

Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
19 Φεβ. 2026 12:18
Pelop News

Το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, με τη φάση των ημιτελικών και τα παιχνίδια Μαρούσι – Ολυμπιακός και Ηρακλής – Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκαν με… περίπατο επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα στα πρώτα παιχνίδια τους στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και είναι τα φαβορί για την πρόκριση και στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Θα πρέπει όμως να το επιβεβαιώσουν και στο παρκέ στα “Δύο Αοράκια” της Κρήτης, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν στις 17:00 το Μαρούσι και τους “πράσινους” να “μάχονται” με τον Ηρακλή στις 20:00.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός ΕΡΤ2

20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 — Τελικός

20:00 Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2 ΕΡΤ2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ