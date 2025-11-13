Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Στην αρχή της ημέρας, τα προβλήματα ίσως φαίνονται πιο έντονα και μπορεί να προσπαθείς να προλάβεις πολλά μαζί. Αν νιώθεις διχασμένος ανάμεσα στην ανάγκη για εμπειρίες και στην ανάγκη για οργάνωση, προτίμησε να βάλεις πρώτα τάξη στα πρακτικά ζητήματα. Ο Άρης, που κινείται στον ένατο οίκο σου, σε ωθεί σε περιπέτειες και νέα ξεκινήματα, όμως κράτησε το ένα πόδι στο έδαφος για να μη χαθείς στη βιασύνη.

Ταύρος

Η μέρα απαιτεί προσπάθεια στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Ίσως νιώθεις ανάμεσα σε υποχρεώσεις και την ανάγκη για χαλάρωση. Ο Άρης ενεργοποιεί τον τομέα της οικειότητας, κάνοντας τα συναισθήματα πιο έντονα. Απόφυγε τις οικονομικές υπερβολές και εστίασε σε όσα επιθυμείς πραγματικά. Καθώς προχωρά η μέρα, η διάθεσή σου εξισορροπείται.

Δίδυμοι

Η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σου στις ανάγκες για άνεση και εσωτερική ισορροπία. Πιθανές εντάσεις με κοντινά πρόσωπα λειτουργούν τελικά λυτρωτικά, αφού σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Ο Άρης απέναντί σου σε ωθεί να πάρεις πρωτοβουλίες στις σχέσεις και να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις πραγματικά.

Καρκίνος

Η Σελήνη σε κρατά πνευματικά δραστήριο, όμως χρειάζεται προσοχή στη διάσπαση προσοχής. Ο Άρης σε ωθεί να ασχοληθείς πιο σοβαρά με την εργασία και την υγεία σου, δίνοντάς σου ενέργεια να οργανωθείς και να βελτιώσεις συνήθειες. Απόφυγε την υπερκόπωση και βρες ρυθμό που σε εξυπηρετεί. Με συνέπεια και πρόγραμμα μπορείς να πετύχεις πολλά.

Λέων

Η ημέρα ξεκινά με μικρές αναταράξεις που ίσως σε κάνουν ανυπόμονο, όμως σου δίνουν ευκαιρία να ανακαλύψεις νέους τρόπους χαράς και δημιουργίας. Ο Άρης στον πέμπτο οίκο σου τονίζει την ανάγκη για έκφραση και ενθουσιασμό. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, θα έχεις ώθηση να δείξεις περισσότερη δημιουργικότητα και πάθος στη ζωή σου.

Παρθένος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου εντείνει τα συναισθήματα και σε φέρνει στο προσκήνιο. Μπορεί να υπάρξουν εντάσεις στο σπίτι ή εσωτερική ανησυχία, γι’ αυτό προσπάθησε να χαλαρώσεις και να μη συσσωρεύεις πίεση. Ο Άρης στον τομέα του σπιτιού ζητά δράση και προνοητικότητα. Μείνε ανοιχτός στις αλλαγές και προστάτεψε την ψυχική σου ηρεμία.

Ζυγός

Η μέρα σε καλεί να απομακρυνθείς λίγο από τα φώτα και να ανακτήσεις ενέργεια. Αν και στην αρχή δυσκολεύεσαι να χαλαρώσεις, στη συνέχεια βρίσκεις ρυθμό. Ο Άρης στον τομέα της επικοινωνίας σε γεμίζει ιδέες και διάθεση για δράση μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Είναι καλή περίοδος για γνωριμίες και δημιουργική έκφραση, αρκεί να αποφύγεις την υπερφόρτωση πληροφοριών.

Σκορπιός

Η ανάγκη για απομάκρυνση από ό,τι σε πιέζει είναι έντονη, όμως ίσως προκύψουν προσωρινές οικονομικές ή συναισθηματικές δυσκολίες. Ο Άρης στον δεύτερο οίκο σου αυξάνει την ανάγκη για οικονομική σταθερότητα αλλά φέρνει και παρορμητισμό. Απόφυγε σπατάλες και κινήσου στρατηγικά. Προς το τέλος της ημέρας, η διάθεσή σου βελτιώνεται αισθητά.

Τοξότης

Η μέρα σε ωθεί στη δράση και την επίτευξη στόχων, αλλά ίσως νιώθεις περισπασμούς. Ο Άρης στο ζώδιό σου ενισχύει την ανεξαρτησία και το θάρρος σου. Απόφυγε τις υπερβολές και επικεντρώσου σε ό,τι αξίζει πραγματικά την ενέργειά σου. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σταθεροποιούνται όσο κυλά η ημέρα.

Αιγόκερως

Η διάθεση για αλλαγή και εξερεύνηση είναι έντονη, όμως χρειάζεται προσοχή στη βιασύνη και την επικοινωνία. Ο Άρης στον τομέα της ιδιωτικότητας σε ωθεί να επανεξετάσεις προτεραιότητες και να κλείσεις κύκλους που δεν σε εξυπηρετούν πια. Είναι περίοδος εσωτερικής αναδιοργάνωσης που προετοιμάζει το έδαφος για νέα ξεκινήματα.

Υδροχόος

Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματα και τις σχέσεις σου. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές ανασφάλειας, όμως λειτουργούν ως αφορμή για αυτογνωσία. Ο Άρης στον κοινωνικό τομέα φέρνει νέες επαφές και ενεργή συμμετοχή σε ομάδες. Είναι κατάλληλη περίοδος για συνεργασίες και κοινά σχέδια, αρκεί να κρατήσεις ψυχραιμία.

Ιχθύες

Προσπαθείς να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή. Ίσως στην αρχή νιώσεις πίεση, αλλά η μέρα εξελίσσεται θετικά και βρίσκεις ρυθμό. Ο Άρης στον τομέα της καριέρας σε ωθεί να κυνηγήσεις πιο δυναμικά τους στόχους σου και να αποδείξεις την αξία σου μέσα από πράξεις. Οργάνωσε τον χρόνο σου και προχώρησε σταθερά προς το μέλλον.

