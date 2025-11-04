Οι «Υποκριτές» παρουσιάζουν την κωμωδία «Να’μαστε και κάπου άνθρωποι»

Η έναρξη των παραστάσεων θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή-Σάββατο στις 21.15, ενώ  κάθε Κυριακή στις 20.00.

04 Νοέ. 2025 11:48
Pelop News

Η θεατρική ομάδα Πάτρας ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ παρουσιάζει την ξεκαρδιστική φαρσοκωμωδία «Να’μαστε και κάπου ανθρώποι» του Στράτου Ναλμπαντίδη  σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά  και αναμένεται και πάλι να σκορπίσει  απλόχερα γέλιο στους φίλους του θεάτρου.

Η έναρξη των παραστάσεων θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή-Σάββατο στις 21.15, ενώ  κάθε Κυριακή στις 20.00. Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4 πίσω από τον Αγ Ανδρέα).

Υπόθεση έργου

Αλλάζουν οι άνθρωποι επειδή από ένα χωριό των Σερρών μετακόμισαν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης; στα καλά τα χρόνια όταν είχαμε… ΠΑΣΟΚ!

Σιγά να μην αλλάζουν, άλλωστε τα χωριά μας τα κουβαλάμε μέσα μας!!! Μαζί με τα προσχήματα που κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάνε.

Οι συντηρητικοί γονείς έχουν μία κόρη, ανερχόμενη συγγραφέα… και ένα παιδί… το οποίο σπουδάζει ιατρική στο Βέλγιο!

Δηλαδή, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μια κόρη κι έναν γιο!!!

Η κόρη σε αναμονή αναγνώρισης της δουλείας της και μαζί,φυσικά, αγωνιούν και οι γονείς της…

Ο γιός αποφασίζει να γνωρίσει στους γονείς του την….σχέση του. Τους περιμένουν, φυσικά, πως και πως, αγωνιούν επίσης.

Παράλληλα φτάνουν στο σπίτι τους τρία ακάλεστα άτομα με διαφορετικές πεποιθήσεις για την ομοφυλοφιλία

Κάποιοι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια γιατί κινδυνεύουν….καριέρες, υπολήψεις, θέσεις. Άσε που… “Τί θα πει το χωριό,”

Το καρέ συμπληρώνει η…κουμπάρα. Στον καθένα πρέπει να εμφανίσουν την αλήθεια που προτιμάει ή βολεύει, και όλα αυτά μέσα σε μια θύελλα παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Υπάρχει όμως πάντα μια Ελπίδα, μόνο που στην περίπτωση τους είναι η ‘υπηρέτρια…’

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

Γιάννης Μεσσήνης

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Ειρήνη Γαλιατσάτου

Σταύρος Σολακάκης

Σίσσυ Ζαπάντη

Γιάννης Καραγιάννης

Δημήτρης Γεωργόπουλος

Γιώργος Νταλιάνης

Αθηνά Παπαργύρη

Μιλτιάδης Παπλάς

Συντελεστές

Κείμενο: Στράτος Ναλμπαντίδης

Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Παπλάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Παπαργύρη

Επιμέλεια κουστουμιών: Δημήτρης Γεωργόπουλος, Μιλτιάδης Παπλάς

Μακιγιάζ: Αλεξία Τζίκα

Επιμέλεια σκηνικών: Σταύρος Σολακάκης

Μουσική επιμέλεια: Μιλτιάδης Παπλάς

Βίντεο – φωτό: Ελισάβετ & Παναγιώτης Ανθόπουλος

Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας / έντυπου υλικού:

Βάσω Καλοκαιρινού – ThisisPrint

Σχεδιασμός φώτων: Γεράσιμος Ντάβαρης

Εισιτήρια: Αρχοντία Πέτσα

Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Πάτρας Υποκριτές

Κρατήσεις εισιτηρίων

6906 558899

Κανονικό 12 €

Φοιτητικό -Ανέργων 8 €.
