ΟΗΕ – Γεραπετριτής: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια για τη λύση των δύο κρατών

Η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών. Γιώργου Γεραπετρίτη,  στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό.

24 Σεπ. 2025 8:35
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό,  περιέγραψε με έντονο δραματισμό την κατάσταση στη Γάζα, τονίζοντας ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται» και ότι «ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για «μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια», με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη συμβολή της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα» και ότι έχει υπερψηφίσει όλα τα σχετικά Ψηφίσματα για την άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, τόνισε πως «οι όμηροι συνεχίζουν να υποφέρουν φρικτά από τη Χαμάς» και κάλεσε σε άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

«Τον περασμένο Μάιο εδώ στη Νέα Υόρκη, από κοινού με εκπροσώπους 80 μελών του ΟΗΕ, επιβεβαιώσαμε τη σημασία της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις», ανέφερε.

Αναφορά έγινε και στις «πρόσφατες επιθέσεις στη Ντόχα», με την Ελλάδα να υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του Κατάρ ως διαμεσολαβητή, και να δηλώνει εκ νέου ότι «η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης των διαφορών».

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για την επέκταση των εποικισμών, ειδικά στην περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης, προειδοποιώντας ότι «θα υπονομεύσουν περαιτέρω την προοπτική της λύσης των δύο κρατών». Σημείωσε ακόμη ότι η βία εποίκων «συμπεριλαμβανομένης της βίας που στρέφεται κατά χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλεί σοβαρή ανησυχία».

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός», εκφράζοντας στήριξη στις διεθνείς πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας και τονίζοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον ενισχυθεί και μεταρρυθμιστεί, «παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την ειρήνη».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών. Μιας διαδικασίας που, όπως ακράδαντα πιστεύουμε, πρέπει να οδηγήσει στην ίδρυση ενός κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους μέσω μιας ανανεωμένης και συνολικής προσέγγισης, που είναι ουσιώδης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι «η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη» για μια χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, και ότι μια ασφαλής γειτονιά μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με «διάλογο και τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».
