ΟΗΕ: Τα 15 απανθρακωμένα πτώματα μεταναστών υπενθυμίζουν ότι εγκληματίες δρούν ανενόχλητοι στη Λιβύη

Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη καταδίκασε την «ειδεχθή δολοφονία» 15 μεταναστών κοντά στην παράκτια πόλη Σαμπράθα στη Μεσόγειο, κατηγορώντας διακινητές ως εγκληματίες και απαιτώντας από την ηγεσία της Λιβύης να αναλάβει δράση.

«Μετανάστες αντιμετωπίζουν συχνά φρικτή μεταχείριση από τα χέρια συμμοριών από τη δυτική πόλη Σαμπράθα, που απέχει μόλις 300 χιλιόμετρα (185 μίλια) από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα και 70 χιλιόμετρα από την Τρίπολη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι ένοπλες ομάδες διαπράττουν «βασανιστήρια υπό κρατική αιγίδα».

Τα πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα σε βάρκα που πυρπολήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τη Λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο και οι δολοφονίες συνδέονται με καβγά μεταξύ διακινητών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αποστολή του ΟΗΕ, UNSMIL, η οποία κάλεσε τις αρχές του βορειοαφρικανικού έθνους «να διασφαλίσουν «ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα για να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη».

More than 30 illegal immigrants were shot dead and their bodies were burned in a boat by a smuggler in Sabratah after an issue between him and one of the human traffickers pic.twitter.com/ydm2Hc7zJ6

