Οικιακή βοηθός συνελήφθη στην Πέλλα για κλοπές 11.500 ευρώ από το σπίτι όπου εργαζόταν

Στη σύλληψη γυναίκας για υπόθεση κλοπής προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσα, έπειτα από καταγγελία που αφορούσε αφαίρεση χρημάτων από οικία στην περιοχή της Πέλλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα φέρεται να αφαίρεσε πορτοφόλι που περιείχε το ποσό των 1.500 ευρώ από το σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Κατά την αστυνομική διερεύνηση προέκυψε, μάλιστα, ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε αφαιρέσει από την ίδια οικία και χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή της, στην κατοχή της εντοπίστηκε το ποσό των 1.500 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος της θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

