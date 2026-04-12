Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ορεινή Ελλάδα, με τις αρχές και τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για ένα εκτεταμένο περιβαλλοντικό έγκλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες για την άγρια πανίδα και τα οικόσιτα ζώα.

Ασυνείδητοι τοποθετούν κομμάτια κρέατος εμποτισμένα με ισχυρά δηλητήρια, οδηγώντας σε φρικτό θάνατο κυνηγόσκυλα, τσοπανόσκυλα, αλεπούδες, αλλά και σπάνια και προστατευόμενα είδη, όπως μαυρόγυπες και χρυσαετούς. Παρά τις επικήρυξεις και τις έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας δράστης.

Μαζικός εντοπισμός δολωμάτων στον Γράμμο

Στην περιοχή της Αετομηλίτσας, στον Γράμμο, η ΟΦΥΠΕΚΑ εντόπισε περισσότερα από 150 δηλητηριασμένα δολώματα κατά μήκος της επαρχιακής οδού Κόνιτσας – Αετομηλίτσας, εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000.

Τα δολώματα αποτελούνταν από κομμάτια κρέατος καλυμμένα με λευκή σκόνη, πιθανότατα φυτοφάρμακο, με συνολικό βάρος που ξεπερνούσε τα 12 κιλά. Στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις νεκροί σκύλοι, ένας σπίνος και δεκάδες νεκρά έντομα.

Ο περιβαλλοντολόγος Αθανάσιος Κοράκης τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό», υπογραμμίζοντας πως η πρακτική αυτή έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την πανίδα.

Μηνύσεις και έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Το Δασαρχείο Κόνιτσας προχωρά σε μηνύσεις κατά αγνώστων, ενώ τα δείγματα έχουν σταλεί για τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τον δασάρχη Χρήστος Λαγός, αξιοποιούνται αποτυπώματα και γενετικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων.

«Υποπτευόμαστε, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις»

Ο καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος, που εντόπισε πρώτος τα νεκρά ζώα, περιγράφει μια εικόνα σοκ: «Βρήκα τρία σκυλιά νεκρά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, με σαφή σημάδια δηλητηρίασης».

Όπως αναφέρει, στο χωριό υπάρχουν υποψίες για τους δράστες, χωρίς όμως αποδείξεις. Κάνει λόγο για «περιβαλλοντικό έγκλημα» που πλήττει τόσο την άγρια ζωή όσο και τα οικόσιτα ζώα.

Εξάπλωση του φαινομένου σε Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον Γράμμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου Νικόλαος Παπαγρηγορίου, αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, όπως τα Κοσμυρά, το Τσεπέλοβο και τη Βίτσα.

Οι θηροφύλακες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι σε συνεργασία με την αστυνομία.

Θανάσιμος κίνδυνος για τον μαυρόγυπα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επίπτωση στα πτωματοφάγα αρπακτικά, όπως ο μαυρόγυπας, που αποτελεί εμβληματικό και σπάνιο είδος. Στο δάσος της Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ζει ο μοναδικός αναπαραγωγικός πληθυσμός του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπακαλούδης αναφέρει ότι ήδη έχουν καταγραφεί εννέα νεκροί μαυρόγυπες από σύνολο περίπου 130–140 ατόμων, τονίζοντας ότι η απώλεια ακόμη και λίγων ατόμων είναι κρίσιμη, καθώς απαιτούνται έως και έξι χρόνια για να φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία.

Δευτερογενής δηλητηρίαση: Η αλυσίδα του θανάτου

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα δολώματα συχνά στοχεύουν σαρκοφάγα ζώα όπως λύκους και αλεπούδες. Ωστόσο, τα πτωματοφάγα είδη δηλητηριάζονται δευτερογενώς, όταν τραφούν από ήδη νεκρά ζώα.

Η πρακτική αυτή διαταράσσει σοβαρά την ισορροπία των οικοσυστημάτων, καθώς όλα τα είδη –από τα αρπακτικά μέχρι τα παμφάγα– διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της φύσης.

Ένα παλιό φαινόμενο με σύγχρονες διαστάσεις

Το φαινόμενο των δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι νέο. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, εμφανίζεται ήδη από τη δεκαετία του ’90, ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ακόμη και από κρατικές υπηρεσίες για τον έλεγχο πληθυσμών άγριων ζώων – πρακτική που πλέον έχει απαγορευτεί πλήρως.

Σήμερα, ωστόσο, η έκταση και η ένταση των περιστατικών προκαλούν έντονη ανησυχία.

Συμπέρασμα

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά εγκλήματα στην ελληνική ύπαιθρο. Παρά τις προσπάθειες των αρχών και των οργανώσεων, η εξιχνίαση των υποθέσεων παραμένει δύσκολη.

Η ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων, ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας είναι πλέον επιτακτική, ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να σταματήσει μια πρακτική που απειλεί ολόκληρα οικοσυστήματα.

