Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με τα exit polls-Δεύτερος ο Βίλντερς

Οι φιλελεύθεροι του D66 αναμένεται να εξασφαλίσουν 27 έδρες στο νέο κοινοβούλιο

29 Οκτ. 2025 22:35
Pelop News

Στην Ολλανδία το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν φαίνεται να εξασφαλίζει την πρωτιά στις εκλογές, σύμφωνα με το βασικό exit poll, δύο χρόνια μετά την έκτη θέση που είχε καταλάβει στις προηγούμενες κάλπες.

Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική

Οι φιλελεύθεροι του D66 αναμένεται να εξασφαλίσουν 27 έδρες στο νέο κοινοβούλιο, δύο περισσότερες από το κόμμα του Γκερτ Βίλντερς (PVV), ο οποίος είχε επικρατήσει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τρία άλλα κόμματα ακολουθούν από κοντά, συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών φιλελεύθερων, του αριστερού κόμματος Πράσινοι-Εργατικοί και των Χριστιανοδημοκρατών.
