Ολοι μια γροθιά για τον Μιχάλη

Πριν από 4,5 χρόνια ο Μιχάλης Μπενέτος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Σήμερα, στα 45 του συνεχίζει να παλεύει σαν θηρίο.

Ο παλιός ποδοσφαιριστής που είχε αφήσει το στίγμα του στον Αρη Πατρών, αλλά αγωνίστηκε και σε πολλές άλλες ομάδες της περιοχής, είναι αποφασισμένος να κερδίσει οριστικά και αμετάκλητα τον καρκίνο, όμως σ’ αυτή τη μάχη χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πάτρας διοργανώνει την προσεχή Κυριακή ένα τουρνουά στο γήπεδο Προσφυγικών (18.00) με σκοπό την ενίσχυση του Μιχάλη Μπενέτου.

Οι ομάδες που λάβουν μέρος είναι οι Φίλοι Μπενέτου και οι παλαίμαχοι Πάτρας, Βοστίτσας και Ναυπλίου, ενώ το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρώ. Επίσης, όποιος επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με το IBAN GR1901102300000023061136729.

Στο γήπεδο θα είναι και ο Μιχάλης, ο οποίος ανυπομονεί να δει όλους τους παλιούς συμπαίκτες και φίλους του. Ο κύκλος των θεραπειών που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι πιο επιθετικός με τους γιατρούς να εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως όλα θα πάνε καλά. Και θα πάνε καλά.

Σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια του Μιχάλη, η σύζυγός του Μαρία και η 5χρονη κορούλα τους Μαριέττα, οι δικοί του άνθρωποι που τον στήριξαν και συνεχίζουν να τον στηρίζουν μέχρι σήμερα.

«Παλεύω και θα συνεχίσω να παλεύω. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και προσπαθώ να τη διατηρώ συνέχεια ψηλά. Η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη βοήθεια. Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία που πήρε ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων και θα χαρώ πολύ να τους δω όλους την Κυριακή.

Παλιότερα είχε στείλει το δικό του μήνυμα μέσω της «Π» για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες:

«Πάνω απ’ όλα να είναι ψύχραιμοι και δυνατοί. Να μην το βάζουν κάτω. Δυσκολίες θα υπάρχουν πάντα και είμαστε εδώ για να παλεύουμε και τις ξεπερνάμε. Πρέπει να έχουμε καλή ψυχολογία και να μην τα παρατάμε ποτέ. Ο,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».

Εκτός από τον Αρη Πατρών, ο Μιχάλης Μπενέτος, έχει αγωνιστεί ακόμα σε Αχαϊκή, Πανμοβριακό, Δάφνη, Λέοντα Αλισσού, Απόλλωνα Συνοικισμού, στον Φοίνικα, Προοδευτική Μανωλάδας, Τέλο Αγρα, Κεραυνό Αγίου Βασιλείου και σε άλλες ομάδες.

Ηδη, δεκάδες φίλοι του στα social έχουν κοινοποιήσει την ανάρτηση του Συνδέσμου Παλαιμάχων και πολλοί έχουν σπεύσει να ενισχύσουν οικονομικά τον Μιχάλη Μπενέτο.

