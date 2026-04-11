Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν: «Προσωρινή πρόοδος» και ανοιχτά ζητήματα

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απευθείας συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, η αμερικανική πλευρά φέρεται να αποδέχθηκε έναν από τους βασικούς όρους του ιρανικού σχεδίου, που αφορά το πάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό – μια κίνηση που θεωρείται κομβική για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, οι διαπραγματευτικές ομάδες συνεχίζουν την ανταλλαγή προτάσεων, ενώ το Πακιστάν επιχειρεί να διατηρήσει τη δυναμική των συνομιλιών για τα επόμενα στάδια.

CNN: Η Κίνα φέρεται να ετοιμάζει αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων στο Ιράν – Κλιμακώνεται η γεωπολιτική ένταση

Νέες πληροφορίες που προκαλούν έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα φέρνει στο φως δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο η Κίνα φέρεται να εξετάζει την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων στο Ιράν, εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Πεκίνο ενδέχεται να παραδώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τα οποία, όπως αναφέρεται, μπορεί να μεταφερθούν ακόμη και μέσω τρίτων χωρών ώστε να αποκρυφθεί η προέλευσή τους.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για φορητά αντιαεροπορικά συστήματα ώμου τύπου MANPADS (Man-Portable Air-Defense Systems), χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τον αριθμό ή το είδος των συστημάτων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ούτε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έχουν σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και εβδομάδες.

Ενίσχυση αμερικανικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ – Επιχείρηση αποναρκοθέτησης

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, ανακοινώνοντας επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η U.S. Central Command ανακοίνωσε ότι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων τα αντιτορπιλικά USS Frank E. Peterson και USS Michael Murphy, πραγματοποιούν επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση υποβρύχιων drones και εξειδικευμένων συστημάτων εντοπισμού ναρκών τις επόμενες ημέρες.

Διπλωματικός πυρετός σε πολλαπλά μέτωπα

Το σκηνικό στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με παράλληλες στρατιωτικές και διπλωματικές εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ευρωπαϊκοί και περιφερειακοί ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με στόχο την αποκλιμάκωση και τη διατήρηση της εκεχειρίας.

Οι εξελίξεις αναμένονται κρίσιμες τις επόμενες ώρες, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται και η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



