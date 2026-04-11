Τραμπ για διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στο Πακιστάν: «Δεν έχω ιδέα πώς θα εξελιχθούν»

11 Απρ. 2026 20:05
Σε εξέλιξη βρίσκονται κρίσιμες διπλωματικές επαφές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την έκβασή τους. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο NewsNation, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα», απαντώντας σε ερώτηση για το πώς εκτιμά ότι θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις.

Παρά την αβεβαιότητα που εξέφρασε, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι σύντομα θα διαπιστωθεί αν το Ιράν προσεγγίζει τη διαδικασία με ειλικρίνεια και πραγματική διάθεση επίλυσης της σύγκρουσης. Όπως σημείωσε, η Ουάσιγκτον θα αξιολογήσει κατά πόσο η Τεχεράνη «ενεργεί με καλή πίστη» ως προς την προοπτική τερματισμού του πολέμου.

Οι συνομιλίες θεωρούνται από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς στόχος είναι η μετατροπή της εύθραυστης εκεχειρίας σε μια πιο σταθερή και μόνιμη συμφωνία, που θα συμβάλει στη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή.

Διέλευση αμερικανικών αντιτορπιλικών από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων

Την ίδια ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές επαφές στο Πακιστάν, δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που φέρουν κατευθυνόμενους πυραύλους διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, πρόκειται για τα πρώτα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ που περνούν από την περιοχή μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει ότι αρκετά αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα Στενά, χωρίς να διευκρινίζεται ο τύπος τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κίνηση αυτή δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με την Τεχεράνη.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios, υπογράμμισε ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα, τονίζοντας πως πρόκειται για πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό «πνιγμό» για τη διεθνή ενεργειακή αγορά, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Ως εκ τούτου, κάθε στρατιωτική ή διπλωματική κίνηση στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς ισορροπίες.

Γεωπολιτική ένταση και διπλωματικές ισορροπίες

Ο συνδυασμός των διπλωματικών επαφών στο Πακιστάν και της στρατιωτικής κινητικότητας στον Περσικό Κόλπο αποτυπώνει το εύθραυστο σκηνικό που επικρατεί στην περιοχή.

Από τη μία πλευρά, οι συνομιλίες αφήνουν ένα παράθυρο ελπίδας για αποκλιμάκωση, από την άλλη όμως, η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε κομβικά σημεία υπογραμμίζει ότι η ένταση παραμένει υψηλή και οι εξελίξεις απρόβλεπτες.

Η διεθνής κοινότητα αναμένει τα επόμενα βήματα, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο Ισλαμαμπάντ όσο και στα Στενά του Ορμούζ, δύο σημεία-κλειδιά για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στην περιοχή.

