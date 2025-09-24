Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ από φωτιά στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Ολική είναι η καταστροφή που υπέστη αυτοκίνητο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτη 24/09/2025, στην Πάτρα.

Η φωτιά ξέσπασε υπό συνθήκες που διερευρώνονται στο σταθμεύμενο αυτοκίνητο πλησίον του Παμπελοποννησιακού σταδίου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ερευνα για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στην #Πάτρα.

Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2025

