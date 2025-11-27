Ολυμπιακή Φλόγα: Η Πάτρα την υποδέχεται σήμερα, το πρόγραμμα

Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», μία ημέρα μετά την αφή της στην Αρχαία Ολυμπία.

Η τελετή υποδοχής που διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου (10.15) και εκεί έχουν κληθεί να παρευρεθούν φορείς, σχολεία της πόλης, αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν.

Η λαμπαδηδρομία στα όρια ευθύνης του Δήμου Πατρέων, θα ξεκινήσει στις 10.30 από τη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Πανεπιστημίου και θα ολοκληρωθεί στις 11.52 στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αγίας Σοφίας.

Οκτώ Αχαιοί πρωταθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα θα μεταφέρουν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας και συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Τριάντης (αθλητής στίβου ΑμεΑ), Ντένια Κουρέτα (πόλο), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (στίβος), Σοφία Αλικανιώτη (στίβος), Νικολέτα Χιώνη (στίβος), Νίκος Ηλιόπουλος (ενόργανη γυμναστική), Κατερίνα Φωτοπούλου (στίβος), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (τάε κβον ντο).

Στις 10.15 στην πλατεία Γεωργίου, θα αφιχθούν οι αντιπροσωπείες της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, ανά την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έχοντας καλύψει 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και επτά Περιφέρειες. Εκεί θα γίνει η επίσημη παράδοση στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει σήμερα από τη Γέφυρα στη διαδρομή της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος θα είναι ο Γιάννης Δίπλαρος, πατέρας πολύτεκνης οικογένειας με 7 παιδιά, μέλος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, δεύτερη η Βασιλική Ψάλτη, φοιτήτρια του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας δωρεάς μυελού των οστών «Will You… Marrow Me», τρίτη η Αργυρώ Δανιά, εργαζόμενη στη Γέφυρα από την περίοδο κατασκευής και τέταρτος Νικόλαος Ασπρουλάκης, Επισμηναγός, Ιπτάμενος της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών

«Οι τέσσερις λαμπαδηδρόμοι είναι μαχητές της ζωής με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, για το δημογραφικό, τη δωρεά οργάνων, την οδική ασφάλεια. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε την κατάσταση στο Στενό πριν την ολοκλήρωση του έργου, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και την υποδειγματική συντήρηση και λειτουργία του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, Πάνος Λούκας.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει σήμερα από την Πάτρα και κατά την διέλευσή της, θα σταθεί τιμητικά στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Υμνου, Κωστής Παλαμάς, όπου θα αποδοθεί τιμή από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.

Μετά τη λήξη της τελετής υποδοχής από τον Δήμο Πατρέων θα ξεκινήσει η εκδήλωση της Στέγης Γραμμάτων, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει για την λαμπαδηδρομία στη Πάτρα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Το κυρίως μέρος περιλαμβάνει την ανάκρουση του Ολυμπιακού Υμνου και την πράξη απόδοσης τιμής στον ποιητή και το έργο του. Στην εκδήλωση, το Ολυμπιακό Κίνημα θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας-Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, Θωμά Τόκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



