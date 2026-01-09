Ολυμπιακός: Δεν παίζουν με τον Ατρόμητο Ποντένσε και Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας, τη Super League, αλλά και το Champions League, τον Ιανουάριο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Ροντινέι αναμένεται να χάσουν το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με τον Ατρόμητο για τη 16η αγωνιστική της Super League, ώστε να βρεθούν στο 100% για τα συνεχόμενα παιχνίδια στο ξεκίνημα του 2026.

Οι δύο κομβικοί ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, αλλά ο προπονητής των Πειραιωτών αναμένεται να τους ξεκουράσει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για να τους έχει απόλυτα έτοιμους στα σερί ματς του προσεχούς διαστήματος.

