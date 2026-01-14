Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, νοκ-άουτ προημιτελικός σαν τελικός!

14 Ιαν. 2026 11:43
Στον μεγάλο νοκ-άουτ προημιτελικό Κυπέλλου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (14/01/26, 18:30, Cosmote Sport 2) και αναμένεται μεγάλη μάχη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε περίπτωση ισοπαλίας στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι θα οδηγηθεί στα πέναλτι, καθώς από τα ημιτελικά που οι αγώνες θα είναι διπλοί θα υπάρχει παράταση στις αναμετρήσεις.

Οι Πειραιώτες θέλουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους ενάντια στους Θεσσαλονικείς και αναμένεται να παραταχθούν με αλλαγές, χωρίς όμως υπερβολές. Ο Λουτσέσκου θα ψάξει τη νίκη για την ομάδα του για να ρίξει τους ερυθρόλευκους από το θρόνο τους.

Η αναμέτρηση έχει και ιστορική σημασία για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς θα είναι το 100ό παιχνίδι του στον πάγκο των ερυθρολεύκων και σίγουρα ο ίδιος θα θέλει να το γιορτάσει με πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Για τον Μεντιλίμπαρ, οι Ρόντινει και Ποντένσε επέστρεψαν στην αποστολή της ομάδας, όμως δεν έχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν στο παιχνίδι. Θέση βασικού πιθανότατα θα έχει ο Μπότης κάτω από τα δοκάρια, με τους Μουζακίτη και Στρεφέτσα να χτυπούν επίσης την πόρτα της ενδεκάδας.

Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Παβλένκα και Ιβάνουσετς. Αποστολή δεν ανακοινώθηκε από τον Ρουμάνο τεχνικό ως συνήθως και είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις. Υπάρχει δίλημμα για τον «μικρό» που θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, με τους Μοναστηρλή και Μύθου να είναι οι παίκτες που διεκδικούν τη θέση.

Ο Τσακαλίδης θα είναι διαιτητής του αγώνα με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια. 4ος θα είναι ο Πολυχρόνης και στο VAR ο Σλοβένος Γιούνγκ με βοηθό του Μάτκοβιτς.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη που θα κοντραριστούν στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ για μία θέση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (14/01/26, 20:30, Cosmote Sport 1).

