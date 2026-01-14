Ο ΠΑΟΚ θέλει να αγοράσει Μπαζίνα από Προμηθέα!

Πολύ δυνατά για την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα έχει μπει ο ΠΑΟΚ!

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Προμηθέα, προκειμένου να κάνει δικό του τον 22χρονο πατρινό γκαρντ ώστε να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του.

Δεν αποκλείεται μάλιστα το θέμα να κλείσει άμεσα και σε μία τέτοια περίπτωση, μένει να φανεί αν ο Μπαζίνας θα πάει από τώρα στον ΠΑΟΚ ή αυτό θα γίνει από το ερχόμενο καλοκαίρι, με το πρώτο σενάριο να είναι το επικρατέστερο.

Ο ΠΑΟΚ θέλει από τώρα και τον Βαγγέλη Ζούγρη από το Πανεπιστήμιο του Λούιβιλ, έχοντας κάνει τις σχετικές επαφές.

