Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται επτά ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν δύο άνδρες σε περιοχή του δήμου Ηράκλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν οι ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποίησαν ξύλα και πέτρες, προκαλώντας σωματικές βλάβες σε έναν 51χρονο και έναν 39χρονο άνδρα.

Αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τους επτά ανήλικους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις κηδεμόνες.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

