Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο
Θα παίξει νοκ-άουτ παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα
Με τη Δόξα Λευκάδας θα παίξει ο Απόλλων στη συνέχεια του Κυπέλλου, μετά την νίκη-πρόκριση επί των Γαργαλιάνων.
Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης του θεσμού έχει ως εξής:
Τετάρτη 24/9/2025
33. NE Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας
34. Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Αμαλιάδας
35. Νίκη Βόλου-Ψυχικό
36. Δάφνη-Trikala Basket
37. Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός
38. Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου
39. ΓΣ Σοφάδων-Αιγάλεω
40. Απόλλων Πάτρας-Δόξα Λευκάδας
