Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο

Με τη Δόξα Λευκάδας θα παίξει ο Απόλλων στη συνέχεια του Κυπέλλου, μετά την νίκη-πρόκριση επί των Γαργαλιάνων.

Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης του θεσμού έχει ως εξής:

Τετάρτη 24/9/2025

33. NE Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας

34. Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Αμαλιάδας

35. Νίκη Βόλου-Ψυχικό

36. Δάφνη-Trikala Basket

37. Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός

38. Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου

39. ΓΣ Σοφάδων-Αιγάλεω

40. Απόλλων Πάτρας-Δόξα Λευκάδας

