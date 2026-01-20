Ωμή ισχύς αντί διπλωματίας

Στο φως τα μηνύματα Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό για τη Γροιλανδία, με γλώσσα που είναι αποκαλυπτική: «Δεδομένου ότι η χώρα σου αποφάσισε να μη μου απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, παρότι σταμάτησα 8 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με όρους Ειρήνης» και «Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής, αν δεν έχουμε πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας».