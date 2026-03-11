Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη

11 Μαρ. 2026 14:40
Pelop News

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ και η εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, ιδιοκτήτρια του ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψαν Μνημόνιο Κοινής Κατανόησης με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασίας για την ανάπτυξη τμήματος του εμβληματικού ακινήτου.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ., με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η ΑΒΑΞ θα έχει περίοδο αποκλειστικότητας τριών (3) μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΝΤΑ, Σταύρος Ανδρεάδης, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα από τη συνεργασία μας με έναν Όμιλο του κύρους και της εμπειρίας που έχει ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ξεκινάει η φάση της υλοποίησης ενός ονείρου μου: της δημιουργίας του πρώτου ουρανοξύστη στη Θεσσαλονίκη. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία του δημοτικού πάρκου και την ανάπλαση των διατηρητέων κτηρίων του κεραμείου, που θα αναλάβει η ΣΤΑΝΤΑ, δημιουργείται μια εμβληματική παρέμβαση και ένα τοπόσημο στην αγαπημένη μου πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Χρήστο Ιωάννου και όλο το εξαιρετικό επιτελείο του για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα του real estate. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη ΣΤΑΝΤΑ και τον κ. Σταύρο Ανδρεάδη, μια προσωπικότητα του ελληνικού επιχειρείν, και προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων αξιολογήσεων, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός εμβληματικού έργου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις δύο υπό κατασκευή μεγάλες υποδομές, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του ΙΣΝ και τον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο Flyover, επιβεβαιώνεται η σταθερή στρατηγική παρουσία του ομίλου μας στη Θεσσαλονίκη».

 

