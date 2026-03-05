Ονδούρα: Εκτελέσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Κάστρο, καταγγελίες ΟΗΕ

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ονδούρας – της φτωχότερης και πιο βίαιης χώρας της Κεντρικής Αμερικής – διέπραξαν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2025, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων, βασανιστηρίων και εξαναγκαστικών εξαφανίσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR).

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε στα τέλη του 2022 από την τότε πρόεδρο Xiomara Castro (αριστερά) για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής βίας, και επέτρεπε συλλήψεις και έρευνες χωρίς δικαστικά εντάλματα. Ο διάδοχός της, ο πρόεδρος Nasry Asfura (δεξιά), που ανέλαβε τον Ιανουάριο 2026, δεν την παρέτεινε τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Ο αντιπρόσωπος της OHCHR στην Ονδούρα, Juan Carlos Monge, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το 2025 καταγράφηκαν 24 καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις, που αποδίδονται κυρίως σε στρατό και αστυνομία, ιδιαίτερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Καταπολέμησης Συμμοριών και Οργανωμένου Εγκλήματος και στη Στρατιωτική Δύναμη Δημόσιας Τάξης.

Συγκεκριμένα, η Αρμοστεία κατέγραψε:

8 περιπτώσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων

5 περιπτώσεις βασανιστηρίων ή σκληρής/απάνθρωπης μεταχείρισης

3 εξωδικαστικές εκτελέσεις

2 θάνατοι υπό κράτηση

6 αυθαίρετες συλλήψεις

Επιπλέον, καταγράφηκαν 17 βίαιοι θάνατοι υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2025 (αύξηση κατά 10 σε σχέση με το 2024), ενώ οι ακτιβιστές συνεχίζουν να υφίστανται απειλές, διώξεις, εκστρατείες δυσφήμισης και ποινικοποίηση από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες.

Η OHCHR τονίζει την ατμόσφαιρα ατιμωρησίας που περιβάλλει αυτές τις υποθέσεις, με ελλιπή έρευνα και λογοδοσία, ενώ προειδοποιεί ότι η μακροχρόνια εφαρμογή της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης – που είχε ανανεωθεί πολλές φορές – οδήγησε σε συστηματικές παραβιάσεις και απώλεια του χαρακτήρα της ως προσωρινό μέτρο.

