ΟΟΣΑ: 7 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού

Η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, με το 71% των επιχειρήσεων να δηλώνει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ που παρουσιάστηκε στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο του Κέντρου Κρήτης για τη Δυναμική των Πληθυσμών, στα Χανιά. Η «στενότητα» της αγοράς έχει ενταθεί μετά το 2020, ενώ η μετανάστευση αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Cem Özgüzel, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων με δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, αλλά παραμένει υψηλό. Το ποσοστό μεταναστών στην Ελλάδα (11%) είναι μικρότερο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (15%), ενώ οι μετανάστες απασχολούνται κυρίως σε χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα, όπως η γεωργία και οι κατασκευές. Σχεδόν οι μισοί (45%) εργάζονται σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους, ενώ το 26% διαθέτει χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σύγκριση με το 42% των Ελλήνων.

Η οικονομολόγος Lisa Andersson υπογράμμισε ότι η μετανάστευση μπορεί να καλύψει κενά στην αγορά εργασίας, αλλά απαιτούνται πολιτικές ένταξης, όπως ταχύτερη αναγνώριση προσόντων και καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων. Η καθηγήτρια Alessandra Venturini πρότεινε στοχευμένη διαχείριση του μεταναστευτικού δυναμικού, με έμφαση στη γλωσσική εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση, αντί της αφομοίωσης.

Αναφορά έγινε και στην ισπανική εμπειρία, όπου το 20% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί. Η καθηγήτρια Maite Alguacil σημείωσε ότι η νομιμοποίηση μεταναστών ενίσχυσε την κοινωνική ένταξη και την οικονομική βιωσιμότητα στην Ισπανία, που αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις. Στην Ελλάδα, το 60% των γυναικών και το 80% των ανδρών εργάζονται, με τον κ. Özgüzel να τονίζει ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών, ιδιαίτερα των μεταναστριών, μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των ελλείψεων.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Χανίων, του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

