Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως «αρχηγοί»

Σήμερα Κυριακή (26/10) συνεχίζεται ενώπιον ανακριτή η διαδικασία απολογιών για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη φερόμενη ως «αρχηγική ομάδα» της οργάνωσης να αναμένεται να βρεθεί στο γραφείο του ανακριτή. Στην ομάδα περιλαμβάνονται 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας και η σύζυγός του, καθώς και 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα των συνολικά 37 κατηγορουμένων θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό

Χθες Σάββατο, 4 από τους 12 κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και ευρωπαίας εισαγγελέα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα, που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια, καθώς και η 53χρονη γυναίκα, συγγενής του φερόμενου αρχηγού. Οι δύο κόρες της αφέθηκαν ελεύθερες.

Πολλοί από τους 37 κατηγορούμενους υποστηρίζουν ότι ενήργησαν άγνοια. Μόνο ένας παραδέχτηκε συμμετοχή, χωρίς να γνωρίζει τη διάσταση της απάτης.

Ο ρόλος του λογιστή-κλειδί

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο λογιστής ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα την είσπραξη επιδοτήσεων ακόμα και για δασικές εκτάσεις του Δημοσίου. Ταυτόχρονα, ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς, κωδικούς taxisnet και άλλα στοιχεία.

Αρχηγός και υπαρχηγός της οργάνωσης

Ο φερόμενος ως αρχηγός λάμβανε επιδοτήσεις ύψους 26.000 ευρώ το 2023 και 136.000 ευρώ το 2024, για αγροτεμάχια σε πλημμυρισμένες περιοχές στη Θεσσαλία. Τα μέλη του κυκλώματος του πίστωσαν συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ την τελευταία επταετία, ενώ η σύζυγός του πραγματοποίησε καταθέσεις άνω των 560.000 ευρώ από το 2023 έως το 2025. Ο πατέρας του αρχηγού φέρεται ότι μετέφερε πάνω από 180.000 ευρώ στον γιο του.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των συνδέσεων των εμπλεκόμενων με στόχο την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



