ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο ακόμα κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή!

Ο «μαραθώνιος» των απολογιών των κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται για τρίτη μέρα.

26 Οκτ. 2025 13:25
Pelop News

Προφυλακίστηκαν την Κυριακή άλλοι δύο από τους οχτώ κατηγορούμενους για το πολυδαίδαλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, οι δυο κατηγορούμενοι που προφυλακίζονται είναι αδέρφια και φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των 8 που βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή είναι και η φερόμενη ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για επιδοτήσεις από την Κρήτη.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Στη φυλακή έχουν ήδη οδηγηθεί τέσσερις από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο στον ανακριτή.
