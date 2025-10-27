ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώνονται οι απολογίες – 11 προφυλακισμένοι, στο μικροσκόπιο ο ρόλος λογιστών και ασφαλιστών

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα ολοκληρώνονται οι απολογίες των κατηγορουμένων. Οι αρχές κινούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς, ενώ ήδη έντεκα άτομα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα, την ώρα που νέες αποκαλύψεις για τον ρόλο λογιστών και ασφαλιστών δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σήμερα Δευτέρα (27.10.2025) απολογούνται ακόμη έξι κατηγορούμενοι, με τον πρώτο να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο δεύτερος – ασφαλιστής στο επάγγελμα – κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακίσεων σε έντεκα.

Στη φυλακή και ο «αρχηγός» του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι παραδέχθηκε

Ο κατηγορούμενος που αφέθηκε ελεύθερος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε εμπιστευθεί τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet σε άλλο άτομο, επίσης κατηγορούμενο, το οποίο τους χρησιμοποίησε παράνομα για να δηλωθούν στο όνομά του αγροτεμάχια που δεν του ανήκαν.

Ανάμεσα στους έξι που απολογούνται σήμερα περιλαμβάνεται και λογιστής, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος στο κύκλωμα, καθώς φέρεται να συνέδραμε στη δημιουργία των ψευδών δηλώσεων και στη διαχείριση των εικονικών στοιχείων.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε σειρά συλλήψεων και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω της έκτασης του δικτύου και της οικονομικής ζημίας που προκάλεσε στο Δημόσιο. Οι δικαστικές αρχές ερευνούν το πλήρες εύρος των εμπλεκομένων, καθώς και τις διαδρομές των χρημάτων που φαίνεται να κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που δεν είχαν καμία σχέση με αγροτική δραστηριότητα.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών, η δικογραφία αναμένεται να λάβει τον δρόμο προς την Εισαγγελία για τις περαιτέρω διαδικασίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κύκλωμα είχε διασυνδέσεις με άλλες περιοχές και αν υπήρχε κεντρικός συντονισμός στην οργάνωσή του.

