ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό

Με ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες, όλες με τριετή αναστολή, ολοκληρώθηκε η κρίση της Δικαιοσύνης για τους 14 εμπλεκόμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο έκρινε όλους ενόχους για τα αδικήματα που τους αποδίδονταν, ενώ μόνο στον γνωστό ηθοποιό αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό λόγω επιστροφής των χρημάτων.

Συγκερκιμένα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας καταδίκασε και τους 14 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες, οι οποίες ανεστάλησαν για τρία χρόνια. Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., απόπειρα απάτης και συνέργεια σε απάτη, ανάλογα με τον ρόλο τους στην υπόθεση.

Κάθε κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Στον γνωστό ηθοποιό, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο, η έδρα αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, καθώς βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επιστροφής της παράνομης επιδότησης. Για τους υπόλοιπους δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, ενώ σε δύο από αυτούς απορρίφθηκε και το αίτημα για το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Η υπόθεση αφορά επιδοτήσεις ύψους 5.000 έως 36.000 ευρώ, που είχαν καταβληθεί το 2020 σε αγροτικές εκτάσεις κυρίως της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

