ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου ξανά η Επιτροπή Δεοντολογίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, δηλαδή αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να εξετάσει αν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα έως τώρα δημοσιευμένα στοιχεία, η νέα συνεδρίαση μετατίθεται για μετά τις πασχαλινές ημέρες, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τα ονόματα των δύο βουλευτών φέρονται να περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να διαβιβαστεί ή να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Οι δύο αναφερόμενοι πρόκειται να λάβουν γνώση του φακέλου της δικογραφίας, ώστε να τοποθετηθούν ενώπιον της Επιτροπής στην επόμενη συνεδρίαση.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας τους δεν θα ληφθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας, αλλά από την Ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια η συνεδρίαση της Ολομέλειας να περιλάβει τόσο τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για τους δύο βουλευτές όσο και τη σημερινή γνωμοδότηση για τους 11 βουλευτές της ΝΔ που εξετάστηκαν ήδη για την ίδια υπόθεση. Αυτή η σύνδεση προκύπτει από τις ίδιες κοινοβουλευτικές πληροφορίες και δείχνει πρόθεση συνολικής διαχείρισης του θέματος σε επίπεδο Βουλής.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος είναι μέλος της ίδιας της Επιτροπής Δεοντολογίας, δεν συμμετείχε στη σημερινή της συνεδρίαση και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη, λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη νέα αυτή κοινοβουλευτική εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



