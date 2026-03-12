ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει το έγγραφο Βάρρα προς Βορίδη και πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση

Νέα τροπή παίρνει η αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το επίμαχο έγγραφο του Γρηγόρη Βάρρα προς τον Μάκη Βορίδη. Η επίσημη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο είχε διαβιβαστεί με e-mail και είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αναζωπυρώνει τη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

12 Μαρ. 2026
Διευκρινίσεις για το έγγραφο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει με ένταση την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο έγγραφο είχε σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είχε καταχωριστεί με αριθμό γενικού, μη εμπιστευτικού, πρωτοκόλλου 5138/28.7.2020.

Η υπόθεση ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο έπειτα από την καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου στη Βουλή, ο οποίος υποστήριξε ότι το έγγραφο αποδεικνύει πως ο κ. Βορίδης είχε ενημερωθεί από τον Γρηγόρη Βάρρα για την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Κατά τον ίδιο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει ο πρώην υπουργός στην εξεταστική επιτροπή, όπου, όπως υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλώσει ότι δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ανέβασε τους τόνους στην Ολομέλεια, υποστηρίζοντας ότι το ενημερωτικό σημείωμα που επικαλέστηκε περιλάμβανε και εννέα προτάσεις του Γρηγόρη Βάρρα για τον περιορισμό της εκτόξευσης του εθνικού αποθέματος. Με βάση αυτό το στοιχείο, κατηγόρησε τον κ. Βορίδη για ψευδή εικόνα ως προς την ενημέρωσή του και για απόκρυψη κρίσιμων δεδομένων από την εξεταστική διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι το έγγραφο αυτό το είδε εκείνη τη στιγμή, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι αναδείχθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, παρότι ο κ. Βάρρας είχε ήδη καταθέσει και είχε ερωτηθεί για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Παράλληλα, είχε ζητήσει να ελεγχθεί αν το έγγραφο υπήρχε στο πρωτόκολλο του υπουργείου, κάτι που πλέον το ίδιο το υπουργείο επιβεβαίωσε.

Ο πρώην υπουργός επέμεινε επίσης ότι τα μέτρα που αναφέρονταν στο έγγραφο δεν του είχαν τεθεί όπως παρουσιάζονται σήμερα και υποστήριξε πως σημαντικό μέρος των προτάσεων αυτών ενσωματώθηκε τελικά στην πρόταση για την κατανομή του 2020 που κατατέθηκε από τον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παππά, και στην οποία, όπως ανέφερε, είχε συναινέσει. Με αυτή τη γραμμή επιχειρηματολογίας, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι τα μέτρα που περιγράφονταν στο έγγραφο είχαν, στην πράξη, ήδη ληφθεί.

Σε νεότερες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ακόμη ότι ο Γρηγόρης Βάρρας είχε προσκομίσει στην εξεταστική περίπου 700 σελίδες υπομνήματος χωρίς να περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο έγγραφο, ενώ σημείωσε πως ούτε ο ίδιος το θυμόταν ως έγγραφο που είχε λάβει προσωπικά. Πρόσθεσε επίσης ότι, αν το είχε υπ’ όψιν του, θα το είχε παρουσιάσει ο ίδιος στην επιτροπή.

Η νέα αυτή εξέλιξη κρατά ανοιχτό το πολιτικό μέτωπο γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η επιβεβαίωση της ύπαρξης πρωτοκόλλου για το έγγραφο αλλάζει τα δεδομένα της δημόσιας συζήτησης και δίνει νέο υλικό στην αντιπολιτευτική κριτική. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση και ο πρώην υπουργός επιμένουν ότι άλλο είναι η ύπαρξη ενός εγγράφου στο πρωτόκολλο και άλλο το αν αυτό μεταβλήθηκε σε ουσιαστική πολιτική ή διοικητική πράξη. Αυτή ακριβώς η απόσταση είναι που αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση των επόμενων ημερών.

