Ωρα Πατρών: Ανοικτή εκδήλωση για την καύση απορριμμάτων

«Σε όλη τη χώρα περιφερειάρχες, δήμαρχοι, πολίτες, παρατάξεις, κινήσεις, διοργανώνουν εκδηλώσεις με θέμα την διαχείριση απορριμμάτων διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στο επερχόμενο σχέδιο της κυβέρνησης για την καύση των απορριμμάτων.

Μέσα στον Αύγουστο, ανακοινώθηκε μία υποκριτική διαβούλευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για δημιουργία 6 εργοστασίων καύσης απορριμμάτων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνειδητά δεν προώθησε την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή, τη μείωση της απόρριψης μέσω κυκλικής οικονομίας και επανάχρησης, την αποκεντρωμένη διαχείριση. Δεν οργάνωσε ένα θεσμικό πλαίσιο για χρηματοδότηση, άφησε τους δήμους να παλεύουν μόνοι τους. Προφανώς είχε τους λόγους της, να αποτύχει η ανακύκλωση ώστε να προτείνει την καύση ως πανάκεια και να δώσει “δουλειές” στους φίλους μεγαλοεργολάβους.

Έχουν επιλεχθεί σε πρώτη φάση οι ¨κερδοφόρες” περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Ροδόπης, της Κοζάνης, της κεντρικής Πελοποννήσου και του Ηρακλείου Κρήτης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ταφή αφορά μόλις το 22,6% των απορριμμάτων ενώ στη χώρα μας το ποσοστό φτάνει σε 78,4% και την ανακύκλωση να κινείται μόλις το 15%.

Η παράταξή μας Ώρα Πατρών από το 2019, που βρέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, επανειλημμένως έφερε το θέμα σε συζήτηση, οργάνωσε εκδηλώσεις και μία μεγάλη διαδικτυακή συζήτηση 31/3/2021 (φωτό), συνέχισε και μετά το 2023 με δελτία τύπου και ενημερώσεις να κρατά το θέμα στην επικαιρότητα τονίζοντας τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Είχαμε τονίσει την αναγκαιότητα της διαλογής στην πηγή, ξεχωριστή συλλογή, πράσινα σημεία, ενίσχυση της κομποστοποίησης, πράσινα κλαδέματα, κυκλική οικονομία, επιβράβευση σε γειτονιές, εκπαίδευση, δυστυχώς απολύτως τίποτα δεν υλοποιήθηκε από τη Δημοτική αρχή του κ. Πελετίδη.

Ήδη σε κάθε τόνο που θάβεται από 01/01/2025 πληρώνουμε 20€/tn, αυτό εκτοξεύεται απο1/1/26 σε 45€/tn, από 1/1/27 σε 55€/tn με το κόστος να μετακυλίεται στους πολίτες, από όπου ουσιαστικά θα γίνεται και η αφαίμαξη μέσω υποχρεωτικών αυξήσεων των ανταποδοτικών τελών.

Η Δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης παρέλαβε την ανακύκλωση να κυμαίνεται σε ποσοστά 7-8% για να την πάει στο 3,5-4%. Μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι είμαστε από τους πρώτους από το τέλος σε όλη τη χώρα!

Όπως είχε αναδειχθεί το 2021 στη διαδικτυακή μας εκδήλωση, Δήμος όπως το Χαλάνδρι που είχε αναλύσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, έχει δείξει το δρόμο για τη διαλογή στην πηγή και την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, των κλαδεμάτων, ώστε να μειώσουμε αποτελεσματικά τα απόβλητα που οδηγούνται στην ταφή, περίπου 33% ήταν τα επίπεδα της ανακύκλωσης.

Όπως είναι επόμενο η επιλογή της καύσης βάζει ταφόπλακα στην ανακύκλωση.

Η καύση δημιουργεί κινδύνους με την παραγωγή επικίνδυνων καταλοίπων, εκπομπές μικροσωματιδίων που δεν συγκρατούνται από τα φίλτρα, απώλεια αζώτου από τον κύκλο ζωής και τελικά επιβάρυνση της κλιματικής κρίσης.

• Είναι ακριβή, αναποτελεσματική επικίνδυνη και ξεπερασμένη μέθοδος.

• Θα επιφέρει αύξηση δημοτικών τελών, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

• Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που είναι η αποκεντρωμένη διαχείριση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, επανάχρηση και επένδυση στην κυκλική οικονομία.

• Το προβλεπόμενο σχέδιο είναι οι Δήμοι να συνεχίσουν να επιβαρύνονται το κόστος περισυλλογής και ο τελικός καταναλωτής-δημότης να ξαναπληρώνει τη διαδικασία παραγωγής ρεύματος στους ιδιοκτήτες των εργοστασίων…

Ο κ. Πελετίδης σε μία κρίση ειλικρίνειας, είπε την 07/09/2025 στην ΚΕΔΕ “όταν δεν μπορέσαμε να στηρίξουμε την ανακύκλωση όταν μπορούσαμε, τώρα που δρομολογείται η καύση ποιος θα επενδύσει στην ανακύκλωση;”

Συμφωνούμε απόλυτα, ειδικά αν αναλάβει και τις δικές του ευθύνες από το ανεδαφικό θα κλείσω την Ξερόλακα την επόμενη ημέρα (Οκτώβριος του 2015) μέχρι την δημιουργία του νέου κύτταρου της Ξερόλακας…

Εκτός αν άλλα λέει μέσα για να χαϊδέψει αυτιά και άλλα έξω, όπως με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” σε δελτίο του προς τους Πατρινούς διαλαλεί ότι δεν τοποθετεί την πινακίδα γιατί έχει χορηγούς τις συστημικές τράπεζες, ενώ στην ΚΕΔΕ υπήρξε ομόφωνη απόφαση υπέρ του προγράμματος (φωτό).

Τέλος, καλούμε τη Δημοτική αρχή Πελετίδη να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο και να οργανώσει ανοικτή εκδήλωση με το θέμα της καύσης, με πρόσκληση στην περιφέρεια, φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα κατά της ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων και της καύσης.

Διαφορετικά καλούμε τις παρατάξεις να προχωρήσουν στην υλοποίηση της παραπάνω πρότασης».

