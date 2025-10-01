Ωρα Πατρών: «Η ιδιωτικοποίηση του νερού και τα κροκοδείλια δάκρυα Πελετίδη»

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο αναφέρεται:

«Η κυβέρνηση μετά την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας προχωρά τα σχέδιά της στο δημόσιο αγαθό το νερό.

Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη περί συγχώνευσης ΔΕΥΑ, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα αλλάξει τον προσανατολισμό και την φιλοσοφία των ΔΕΥΑ, που από την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη, θα στραφεί στα κέρδη των παρόχων, ενώ ταυτόχρονα θα θέσει υπό αμφισβήτηση τις θέσεις εργασίας.

Ένα χρόνο περίπου η συζήτηση αυτή βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τελευταία αναφέρθηκε ότι εμπλέκεται και η ΔΕΗ, δηλαδή μία εταιρεία που συμμετέχει στο χρηματιστήριο, με προφανή σκοπό το κέρδος του ιδιώτη. Αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε τις δηλώσεις του δημάρχου κ. Πελετίδη.

Συμφωνούμε με την ανάλυση ότι το νερό οδηγείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικοποίηση όχι όμως και στην κατάληξη του συλλογισμού του ότι “αυτός είναι ο κεντρικός σχεδιασμός όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ..όλων”….

Παραποιείτε την αλήθεια κ. Πελετίδη, την διαστρεβλώνετε, την αλλοιώνετε!!

Είναι προφανές ότι είναι βολικό, προκειμένου να οδηγηθείτε στο συμπέρασμα που θέλετε, ότι όλοι είναι ίδιοι εξαιρουμένου του ΚΚΕ.

Την άνοιξη του 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σας πρότεινε να αναλάβετε μέσω ίδρυσης διαδημοτικού φορέα το φράγμα Αστερίου μαζί με τους δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, αρνηθήκατε με το επιχείρημα του ΚΚΕ να το αναλάβει το κράτος. Αποτέλεσμα κατέληξε για αρχή τέσσερα χρόνια η λειτουργία του σε ιδιώτες.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΕ απεδείκνυε ότι μέσω της διαχείρισης, θα είχαμε κέρδος που θα μπορούσαμε να διανέμουμε στους οικονομικά αδύνατους.

Επομένως δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όσο και αν θέλετε να τους τσουβαλιάσετε. Εσείς είστε που υπηρετείτε μία τυφλή κομματική πολιτική, υπηρετείτε το δόγμα Κουτσούμπα, ότι η χειρότερη κυβέρνηση ήταν του Τσίπρα.

Τον Μάρτιο του 2020 οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης έφεραν το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο και με πλειοψηφία 26 έναντι 19 αποφασίστηκε η ίδρυση διαδημοτικού φορέα.

ΠΟΤΕ δεν την εφαρμόσατε, δείχνοντας την αποστροφή σας στους θεσμούς και τις αποφάσεις, και τη λειτουργία της απλής αναλογικής όταν δεν είναι αρεστές στον κομματικό σας φορέα.

Αν είχατε αρπάξει την ευκαιρία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή είχατε υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για 99 χρόνια η Πάτρα και οι δήμοι του Διαδημοτικού φορέα δεν θα είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα με το νερό.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, αφήστε τα κροκοδείλια δάκρυα.

Σας καλούμε να φέρετε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο να συζητηθεί διεξοδικά μαζί με τους φορείς, επειδή δεν πρόκειται να το κάνετε, προτείνουμε στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Για μας λύση δεν είναι η απαξίωση των θεσμών που εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες.

Η λύση δεν είναι η πάταξη της κερδοσκοπίας αλλά η στήριξη των ΔΕΥΑ με πραγματικά μέτρα ανακούφισης.

Μερικές μέρες νωρίτερα, αναδείξαμε και το θέμα της καύσης απορριμμάτων, όλα τα Δημοτικά συμβούλια έχουν συζητήσει, πραγματοποιούν κοινές συγκεντρώσεις, ενεργοποιούν τους πολίτες, εκτός από το Δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας και τα απονευρωμένα, αναποτελεσματικά Δημοτικά συμβούλια, οι σύμμαχοι τής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στην προηγούμενη θητεία 2019-23 μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση από εφτά παρατάξεις, συνεννοήθηκε και ανέδειξε σημαντικά θέματα για συζήτηση τρένο, θαλάσσιο μέτωπο, φράγμα Αστερίου, Πατρών Πύργου κ.α. Στο πεδίο αυτό θα δοκιμαστούμε».

