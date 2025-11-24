Όρμπαν: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει»

24 Νοέ. 2025 17:10
Μετά τη συζήτηση για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στη διάρκεια έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει τη συνέχιση της σύγκρουσης, «χωρίς να έχει ούτε ένα ευρώ για τη χρηματοδότηση του Κιέβου».

«Μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, μπορώ να πω με βεβαιότητα ένα πράγμα: η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχει ούτε ένα σεντ για να προμηθεύσει την Ουκρανία με στρατιωτικό εξοπλισμό, ούτε ένα σεντ για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, και δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πώς θα βρει αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ΕΕ έχει την ιδέα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώσουν τους πόρους τους, αλλά η Ουγγαρία δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει αυτό, ή να συνάψει κοινό δάνειο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποθηκεύσουμε το μέλλον των εγγονιών μας για να χρηματοδοτήσουμε έναν πόλεμο που η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει», πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι το συμφέρον τόσο των Βρυξελλών όσο και του Κιέβου θα ήταν να αποδεχθούν άμεσα το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, καθώς η κατάσταση, όπως είπε, επιδεινώνεται συνεχώς.

«Πιστεύω ότι η μόνη αποδεκτή πορεία για όλους τους Ευρωπαίους πολιτικούς, από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Βαρσοβία και το Βίλνιους, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιά και τη λογική, θα ήταν η άνευ όρων, πλήρης στήριξη των αμερικανικών ειρηνευτικών προσπαθειών και αυτού του σχεδίου 28 σημείων. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί, επειδή η κατάσταση χειροτερεύει κάθε μέρα», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε Ούγγρους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ.

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση επιδεινώνεται «ως προς τον κίνδυνο κλιμάκωσης, την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την οικονομία, την ανθρωπιστική κατάσταση και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας τομέας που να παρουσιάζει βελτίωση» όσο η σύγκρουση συνεχίζεται.

Ο Ούγγρος υπουργός πρόσθεσε ότι Ευρωπαίοι πολιτικοί φαίνεται να σκέφτονται πώς να «παρεμποδίσουν, να σαμποτάρουν και να καταστήσουν αδύνατη την υιοθέτηση αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου».

