Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Μαύρο Θέατρο: Χάρισαν στιγμές συγκίνησης στο Κωνσταντοπούλειο

Σαφώς ζούμε σε μια εποχή, όπου η καθημερινότητα πιέζει με τους ρυθμούς και τα άγχη της, ωστόσο, καλό είναι να θυμόμαστε ότι έξω από τον μικρόκοσμό μας υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που έχουν ανάγκη από μια σκέψη μας, ένα χάδι μας, ένα χαμόγελό μας για να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στην Τρίτη Ηλικία, ο Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από το 2007 στέκει στο πλάι των τροφίμων του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου, εξασφαλίζοντάς τους, πολλές φορές, κατά το παρελθόν, δωρεάν εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες του Φεστιβάλ Πάτρας, αλλά και, τώρα, διοργανώνοντας δράσεις.

Μια τέτοια δράση ήταν αυτή της Τετάρτης 15 Απριλίου, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Κωνσταντοπουλείου με την αφιλοκερδή συμμετοχή του Μαύρου Θεάτρου Πάτρας.

Οι καραγκιοζοπαίκτες Κώστας και Μπάμπης Μακρής, πίσω από τον μπερντέ, σκόρπισαν τη μαγεία του Θεάτρου Σκιών με την παράσταση «Οι αρραβώνες του Καραγκιόζη», χαρίζοντας στιγμές χαράς και συγκίνησης στους φιλοξενούμενους του Οίκου Ευγηρίας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η υποδοχή ήταν γεμάτη ζεστασιά και προσμονή, ενώ κατά τη διάρκεια της παράστασης οι τρόφιμοι αγκάλιασαν αυτή τη μικρή «ανάσα» ψυχαγωγίας σαν ένα πολύτιμο δώρο, συμμετέχοντας ενεργά και ενθυμούμενοι παλιότερες, ξέγνοιαστες εποχές.

Στο τέλος της παράστασης, πολλοί εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, λέγοντας πως ένιωσαν σαν να επέστρεφαν στα παιδικά τους χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία της προσφοράς και της ανθρώπινης επαφής, υπενθυμίζοντας ότι η τέχνη αποτελεί πηγή χαράς και ελπίδας για όλους.

