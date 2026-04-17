Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Μαύρο Θέατρο: Χάρισαν στιγμές συγκίνησης στο Κωνσταντοπούλειο

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με επίκεντρο την τρίτη ηλικία πραγματοποιήθηκε στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια παράσταση Θεάτρου Σκιών. Η δράση χάρισε στιγμές χαράς, συγκίνησης και ζεστασιάς σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ουσιαστική επαφή και φροντίδα.

Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Μαύρο Θέατρο: Χάρισαν στιγμές συγκίνησης στο Κωνσταντοπούλειο Ξανάγιναν παιδιά με τον Καραγκιόζη οι φιλοξενούμενοι του ευγηρείου
17 Απρ. 2026 15:00
Pelop News

Σαφώς ζούμε σε μια εποχή, όπου η καθημερινότητα πιέζει με τους ρυθμούς και τα άγχη της, ωστόσο, καλό είναι να θυμόμαστε ότι έξω από τον μικρόκοσμό μας υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που έχουν ανάγκη από μια σκέψη μας, ένα χάδι μας, ένα χαμόγελό μας για να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στην Τρίτη Ηλικία, ο Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από το 2007 στέκει στο πλάι των τροφίμων του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου, εξασφαλίζοντάς τους, πολλές φορές, κατά το παρελθόν, δωρεάν εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες του Φεστιβάλ Πάτρας, αλλά και, τώρα, διοργανώνοντας δράσεις.

Μια τέτοια δράση ήταν αυτή της Τετάρτης 15 Απριλίου, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Κωνσταντοπουλείου με την αφιλοκερδή συμμετοχή του Μαύρου Θεάτρου Πάτρας.

Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Μαύρο Θέατρο: Χάρισαν στιγμές συγκίνησης στο Κωνσταντοπούλειο

Κώστας και Μπάμπης Μακρής πίσω από τον μπερντέ

Οι καραγκιοζοπαίκτες Κώστας και Μπάμπης Μακρής, πίσω από τον μπερντέ, σκόρπισαν τη μαγεία του Θεάτρου Σκιών με την παράσταση «Οι αρραβώνες του Καραγκιόζη», χαρίζοντας στιγμές χαράς και συγκίνησης στους φιλοξενούμενους του Οίκου Ευγηρίας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η υποδοχή ήταν γεμάτη ζεστασιά και προσμονή, ενώ κατά τη διάρκεια της παράστασης οι τρόφιμοι αγκάλιασαν αυτή τη μικρή «ανάσα» ψυχαγωγίας σαν ένα πολύτιμο δώρο, συμμετέχοντας ενεργά και ενθυμούμενοι παλιότερες, ξέγνοιαστες εποχές.

Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Μαύρο Θέατρο: Χάρισαν στιγμές συγκίνησης στο Κωνσταντοπούλειο

Στο τέλος της παράστασης, πολλοί εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, λέγοντας πως ένιωσαν σαν να επέστρεφαν στα παιδικά τους χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία της προσφοράς και της ανθρώπινης επαφής, υπενθυμίζοντας ότι η τέχνη αποτελεί πηγή χαράς και ελπίδας για όλους.

