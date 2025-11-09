Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας

Τα προβλήματα καμία φορά ενώνουν υγιείς δυνάμεις και γίνονται βήματα προόδου. Το καταγράφουμε με αφορμή τη δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι, με αφορμή τα προβλήματα από την ευλογιά, δημιούργησαν τον Σύλλογο, ώστε να έχουν οργανωμένη φωνή απέναντι στις διεκδικήσεις τους.

Σύντομα θα γίνει η πρώτη συνάντηση για να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



