Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας

Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας
09 Νοέ. 2025 13:50
Pelop News

Τα προβλήματα καμία φορά ενώνουν υγιείς δυνάμεις και γίνονται βήματα προόδου. Το καταγράφουμε με αφορμή τη δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι, με αφορμή τα προβλήματα από την ευλογιά, δημιούργησαν τον Σύλλογο, ώστε να έχουν οργανωμένη φωνή απέναντι στις διεκδικήσεις τους.

Σύντομα θα γίνει η πρώτη συνάντηση για να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Οργή από μητέρα θύματος των Τεμπών για τη βράβευση φοιτήτριας από τον Κώστα Αχ. Καραμανλή
13:55 Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!
13:50 Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας
13:50 Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα
13:48 Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου
13:39 Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, τη Δευτέρα η κηδεία του
13:35 Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!
13:30 Πόρτο: Η πόλη του κρασιού, τι να δείτε
13:18 Εντυπωσιακήρώτη Open Day στη Σχολή Ικάρων
13:16 Πιάνουν δουλειά οι αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους καταυλισμούς Ρομά
13:13 Bόλος: Σάλος στην πόλη με πλωτάρχη που φέρεται να ασελγούσε σε παιδιά…
13:10 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εκτός τον Εσπερο και έκανε το 4Χ4
12:59 Τσουκαλάς: Ζητά απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
12:49 Κακοκαιρία: 40 ώρες ισχυρών καταιγίδων, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα, τι προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας ΧΑΡΤΕΣ
12:38 Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!
12:38 Σφίγγει τον κλοιό η ΑΑΔΕ : Πλειστηριασμοί και διεθνείς έρευνες για μεγαλοοφειλέτες
12:29 Τσιάρας: «Κίνδυνος για τη φέτα και την κτηνοτροφία»
12:22 Πάτρα: «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» στο θέατρο act
12:21 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του
12:13 Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα, ήθος και προοδευτική πορεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ