«Οργανώνεται πολύ γρήγορα, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ» η Καρυστιανού για την ίδρυση νέου κόμματος

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Kontra όταν ρωτήθηκε για το εγχείρημα δημιουργίας νέου κόμματος και πρόσθεσε ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια». Ωστόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν ξεκαθάρισε ούτε σήμερα (5/1/2026) αν θα τεθεί επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού.

«Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» σημείωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της και ξεκαθάρισε ότι στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση και όπως τόνισε με έμφαση «δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους». «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος του είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής» είπε. Συνεχίζοντας τόνισε «αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» συνέχισε και αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη είπε τα εξής: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

«Να μην ευτελίζουν τον αγώνα μου. Δεν έχω απάντηση ούτε για ποιον λόγο έγινε η σύγκρουση των τρένων ούτε γιατί δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα» είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεων της και τόνισε ότι προκειμένου να πάρει τις απαντήσεις που θέλει θα φτιάξει όχι μόνο κόμμα αλλά οτιδήποτε χρειαστεί.

«Μου έχουν προσφέρει πολλά χρήματα και τίτλους για να σιωπήσω» είπε στη συνέντευξή της (σ.σ. χωρίς να αναφέρει ποιοι ήταν αυτοί) και πρόσθεσε πως όταν είδαν ότι αυτά δεν έπιασαν έφτασαν στο σημείο να της απειλήσουν ακόμα και το παιδί της.

Μιλώντας για τα σενάρια περί συνεργασίας με τη ΝΔ, η απάντησή της κ. Καρυστιανού ήταν «ένα απόλυτο όχι». Γενικά, εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία ενώ αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Ιδιαιτέρως αυστηρή ήταν η κ. Καρυστιανού, σχολιάζοντας το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Έκανε λόγο για υποβάθμισή τους «με ιδιωτικοποιήσεις, όπως έκαναν και στα τρένα. Η χώρα δεν είναι επιχείρηση για να την πουλάνε», είπε.

Τέλος σε ερώτηση αν με την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη θα υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις ή εκδηλώσεις, απάντησε: «Στα τρία χρόνια από την τραγωδία θα έχουμε μπροστά μας την έναρξη μιας δίκης. Μπορεί στις 28 Φεβρουαρίου να χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους για τους αγρότες, τις ένοπλες δυνάμεις την ακρίβεια και βέβαια για τα Τέμπη».

