Οργή για την εικόνα των τριών ομήρων που απελευθερώθηκαν – «Σαν να ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα των τριών Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς. Ο 56χρονος Οχάντ Μπεν Αμί, ο 52χρονος Ελί Σαραμπί και ο 34χρονος Ορ Λεβί έφτασαν στο Ισραήλ μετά από 16 μήνες αιχμαλωσίας και από τις φωτογραφίες τους φαίνεται πως είναι αποστεωμένοι.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, οι τρεις όμηροι είναι υποσιτισμένοι και έχασαν αρκετό σωματικό βάρος κατά τη διάρκεια των 491 ημερών αιχμαλωσίας τους.

«Πρόκειται για δύσκολες σκηνές», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, δρ Χάγκαρ Μιζράχι σε συνέντευξη Τύπου από το νοσοκομείο Ιτσίλοφ στο Τελ Αβίβ, όπου δύο από τους απελευθερωμένους ομήρους νοσηλεύονται.

Οι τρεις όμηροι έμοιαζαν λιπόσαρκοι και ασταθείς όταν απελευθερώθηκαν, 16 μήνες μετά την απαγωγή τους από το κιμπούτς Μπεερί και το μουσικό φεστιβάλ Nova. Αλλά και οι γιατροί ήταν «ενθουσιασμένοι που τους είδαν να περπατούν, όρθιοι και περήφανοι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, σχεδιασμένων να καλύψουν τόσο τις σωματικές όσο και τις συναισθηματικές τους ανάγκες, είπε ο Μιζράχι.

Οι τρεις Ισραηλινοί πριν και μετά την αιχμαλωσία

Ο Ελί Σαραμπί, εμφανίστηκε με πυκνή γενειάδα και ξυρισμένο κεφάλι, μετά την απώλεια πολλών κιλών. Η Βρετανίδα σύζυγός του, Λιάν Μπρίσλι, και οι έφηβες κόρες του, Νόια και Γιαχέλ, σκοτώθηκαν την ώρα που εκείνος έπεφτε στα χέρια των τρομοκρατών.

Ο Οχάντ Μπεν Αμί:

Ο Ορ Λεβί:

«Στρατόπεδο συγκέντρωσης»

Τα πεθερικά του Ελί Σαραμπί, παρακολούθησαν την παράδοσή του στο Ισραήλ από τη Βρετανία και δήλωσαν τρομοκρατημένοι με την εμφάνισή του.

«Αυτή τη στιγμή με δυσκολία μπορώ να μιλήσω», λέει μια συγκλονισμένη Τζίλιαν Μπρίζλι. «Μοιάζει σαν να έχει πάει στο Μπέλσεν», λέει ο Πιτ Μπρίζλι, αναφερόμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Αρκετοί πολιτικοί αντέδρασαν, επίσης, με οργή στις εικόνες που είδε σήμερα όλος ο κόσμος, καθώς και απλοί πολίτες σε πολλές χώρες.

Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα» ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Absolute monsters! Look how Hamas tortured and starved these poor hostages, all the while the Red Cross @ICRC and the UN did not lift a finger!

At least Or, Ohad and Eli will soon be home … pic.twitter.com/1MnwViUOAJ

— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) February 8, 2025